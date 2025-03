Joshua Kimmich gaat zijn contract verlengen bij Bayern München, zo meldt Fabrizio Romano. De dertigjarige middenvelder heeft een akkoord met Die Roten en gaat bijtekenen tot medio 2029. De deal zal snel wereldkundig gemaakt worden.

De 97-voudig international van Duitsland had aan interesse geen gebrek. Zo ontving hij een formeel aanbod van Paris Saint-Germain en zou Arsenal ook op het vinkentouw zitten om hem na dit seizoen transfervrij over te nemen. Kimmich stond ondanks die buitenlandse interesse altijd open om zijn contract in de Allianz Arena te verlengen, schrijft Florian Plettenberg, journalist van Sky Sports Deutschland.

Eerder deze maand werd een contractvoorstel nog ingetrokken, omdat de club wilde dat de Duitser een beslissing zou nemen. Donderdag was er een vergadering met de Raad van Commissarissen. Uli Hoeneß, oud-voorzitter van Bayern die aanwezig was bij dit gesprek, gaf aan dat er hier ‘een bak koffie is gedronken’ met de middenvelder.

Kimmich verdient momenteel met zijn huidige contract twintig miljoen euro per jaar. Hoeveel geld er bij de nieuwe deal gemoeid gaat, is niet bekend. In de tijd van de onderhandelingen lag de prioriteit van de Duitser volledig bij Bayern München, aldus Romano.

Kimmich speelt al sinds de zomer van 2015 voor Bayern, dat hem destijds voor 8,5 miljoen euro overnam van VfB Stuttgart. De spelmaker, die ook als rechtsback uit de voeten kan, speelde sindsdien liefst 427 wedstrijden voor der Rekordmeister, met wie hij prijs na prijs wist te winnen.

De teller staat inmiddels op onder meer acht landstitels, drie bekers, één Champions League, één UEFA Super Cup en één WK voor clubteams. Kimmich miste dit seizoen pas één wedstrijd in alle competities voor Bayern. In 36 van de overige 37 duels miste hij geen minuut.