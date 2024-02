José Mourinho wordt gevraagd naar hoogtepunt en denkt aan Feyenoord

José Mourinho vindt het winnen van de Conference League met AS Roma misschien wel het hoogtepunt uit zijn carrière, zo heeft de trainer laten weten in gesprek met Youtuber Ohm. Mourinho deed die uitspraak overigens enkele weken voor zijn ontslag bij Roma.

Mourinho kende een moeizame tijd bij Tottenham Hotspur, waar hij ontslagen werd. Mourinho keerde terug naar Italië voor een dienstverband bij AS Roma, dat buiten de Jaarbeursstedenbeker in 1961 nooit een Europese prijs had gewonnen.

In de zomer van 2022 haalden Roma en Mourinho de finale van de Conference League, waarin het Feyenoord trof. De Rotterdammers konden een treffer van Nicolò Zaniolo niet rechttrekken en gingen kopje onder tegen i Giallorossi, die daarmee eindelijk weer eens een (Europese) prijs wonnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Er zijn door de jaren heen zoveel opmerkelijke momenten geweest”, vertelde the Special One. “Veel mooie, maar ook veel lelijke. Maar als ik het mooiste moment moet kiezen, zeg ik misschien wel de laatste prestatie en de laatste trofee die ik heb gewonnen.”

“Het is niet de belangrijkste trofee die ik heb gewonnen, maar vanwege de vreugde die het met zich meebracht... Er zijn veel mooie dingen geweest in mijn carrière, veel fantastische wedstrijden om nooit te vergeten. Het is onmogelijk om er één of twee te kiezen", krabbelt Mourinho toch enigszins terug.

"Er zijn ook veel slechte herinneringen: twee halve finales van de Champions League verloren na strafschoppen, een Europa League-finale verloren na strafschoppen omdat de scheidsrechter had besloten dat we niet mochten winnen. Er zijn dus ook slechte herinneringen aan verbonden.” Mourinho doelt bij de Europa League-finale op scheidsrechter Anthony Taylor, die in de ogen van de Portugees een handsbal over het hoofd zag voor de verloren strafschoppenreeks tegen Sevilla.

Mourinho werd onlangs ontslagen bij Roma vanwege de tegenvallende resultaten, waardoor hij een derde confrontatie met Feyenoord in drie jaar tijd net niet meemaakt. Onder zijn opvolger Daniele De Rossi boekte Roma afgelopen weekend een eclatante zege op Cagliari (4-0) en staat het nu één punt achter nummer vier Atalanta, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Mourinho won in zijn rijke verleden onder meer de UEFA Cup en Champions League met FC Porto. In Engeland werd hij driemaal landskampioen met Chelsea en in 2010 wist hij met Inter de treble te veroveren. Ook werd hij eenmaal Spaans kampioen met Real Madrid.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties