José Mourinho krijgt na afloop plotseling een cadeau van tegenstander en toont het lachend

Fenerbahçe SK won met 3-0 van RSC Anderlecht in het Şükrü Saracoğlustadion, dankzij doelpunten van Dusan Tadíc, Edin Džeko en Youssef En-Nesyri. Na afloop verscheen José Mourinho glunderend in de perszaal met een shirt van Anderlecht in zijn handen.

Fenerbahçe is dit kalenderjaar op dreef. “We hebben sinds begin januari tien wedstrijden gespeeld: acht keer gewonnen, twee keer gelijk. Is dat het Mourinho-effect? Het is niet slecht, hè”, zei Mourinho tevreden over de prestaties van zijn ploeg.

Ondanks de ruime overwinning blijft de Portugese coach voorzichtig. “De spelers maakten tegen Anderlecht geen fouten. We stonden solide, maar het is nog niet beslist. Zelfs niet met 3-0, want in het voetbal is alles mogelijk. Zeker buitenshuis”, sprak The Special One met een strak gezicht.

Bij Anderlecht was er na afloop veel kritiek op de arbitrage. Fenerbahçe voelt zich in de Turkse competitie vaak bestolen, maar dit keer niet: “Ik was blij met de scheidsrechter. Ik was blij met hoe hij de wedstrijd onder controle had. Hoekschop of niet, penalty of niet? Ik kon dat niet zien van aan de zijlijn”, verklaarde Mourinho.

Over de penaltysituatie waarbij Fred de bal tegen de hand kreeg, voegde hij toe: “Maar als de VAR drie minuten nodig heeft om een strafschop te checken, dan weet je dat het een twijfelgeval is. Ze bekijken de beelden frame voor frame. Dan moet je opletten dat je de juiste beslissing neemt.”

Met een brede glimlach betrad Mourinho de perszaal, met in zijn handen een shirt van Anderlecht: “Jan (Vertonghen, red.) gaf me zijn shirt. Jan is nog altijd één van mijn boys en dat zal altijd zo blijven”, vertelt de coach. Voor hij de kleedkamer inging, kwam de Portugees Vertonghen tegen, die elkaar kennen uit hun gezamenlijke tijd bij Tottenham Hotspur.

“Ik hou van hoe Jan als voetballer, maar ook als mens is. Ik zal zijn shirt koesteren”, besloot Mourinho. Donderdag wacht de return in Brussel. Vertonghen en Anderlecht moeten een 3-0 achterstand goedmaken tegen een Fenerbahçe dat al drie wedstrijden op rij geen doelpunt incasseerde.