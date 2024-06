‘José Mourinho aast met Fenerbahçe op Heung-min Son en verdediger van Ajax’

Fenerbahçe heeft bij Ajax geïnformeerd naar Ahmetcan Kaplan, zo melden verschillende Turkse media. De Amsterdammers willen de 21-jarige verdediger echter koste wat het kost behouden en hebben de Turkse topclub daarom een harde ‘nee’ verkocht. Ook zou Fenerbahçe een poging willen wagen voor Heung-min Son, zo meldt Fanatik.

Kaplan groeide gedurende afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde in de Johan Cruijff ArenA en kwam uiteindelijk tot dertien optredens in het eerste. De beleidsbepalers in Amsterdam zijn positief verrast over hoe Kaplan zich heeft teruggeknokt na zijn knieblessure en willen hem dan ook behouden.

De Amsterdamse clubleiding wil daarom niet meewerken aan een vertrek en heeft Fenerbahçe de deur gewezen. De Turkse topclub informeerde op verzoek van de nieuwe trainer José Mourinho naar Kaplan, die nog tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Na meerdere aanbiedingen heeft Fenerbahçe Mourinho kunnen overtuigen weer aan de slag te gaan. In Istanbul is de Portugees de opvolger van Ismail Kartal, die dit seizoen drie punten tekort kwam voor de landstitel. Mourinho wil volgend seizoen vol voor die titel gaan en ziet in Kaplan de gewenste defensieve versterking.

Kaplan is niet de enige naam die Mourinho op zijn lijstje heeft staan. Het Turkse Fanatik meldt dat de Portugees ook hoopt op een hereniging met Son, met wie hij bij Tottenham Hotspur samenwerkte.

Momenteel bereidt Kaplan zich met de Turkse nationale ploeg voor op het EK in Duitsland. De kans dat de centrale verdediger bij de definitieve selectie van Turkije zit is deze week groter geworden, daar er blessures werden gemeld bij twee van zijn concurrenten op die positie, Ozan Kabak en Çaglar Söyüncü.

Kaplan werd in de zomer van 2022 door Ajax voor een slordige 10 miljoen euro overgenomen van Trabzonspor. De mandekker gold als vervanger van Perr Schuurs, die op zijn beurt naar Torino vertrok. De verdediger kampte lange tijd met een zware knieblessure, maar heeft zich inmiddels in de basis gespeeld.

