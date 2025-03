Jan Boskamp noemt opmerkelijke reden waarom Jorthy Mokio is opgeroepen bij België

Jorthy Mokio werd vorige week voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van België. De controlerende middenvelder van Ajax maakt indruk dit seizoen, maar dat is volgens Jan Boskamp niet de enige reden dat hij bij de selectie is gehaald.

In de podcast Boskamp en Kleine Gijp gaat het tegen het einde van de aflevering over de groeibriljant van Ajax, die door Rudi Garcia bij de nationale selectie van de Rode Duivels werd gehaald.

“Daar wil ik nog wel even iets over zeggen, want die jongen kan aardig voetballen, maar die hebben ze erbij gepakt omdat hij ook kan kiezen voor Congo”, aldus Boskamp in de podcast.

“Ze hebben hem erbij gepakt en dan laten ze hem twee minuten spelen zodat hij niet meer weg kan”, gaat de voormalig voetballer verder. “Maar hij heeft wel al eens zelf gezegd dat hij liever voor België speelt dan voor Congo.”

“Maar toch zie je heel duidelijk dat hij geselecteerd is zodat hij niet meer naar een ander land kan gaan”, besluit de analist het stukje over Mokio.

Mokio beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Onder trainer Francesco Farioli stond de zeventienjarige Belg al meermaals in de basis en wist hij vooral in het uitduel met Union Sint-Gillis (0-2) een goede indruk achter te laten.

De van KAA Gent overgekomen speler verhuisde in de zomer van 2024 naar Amsterdam. Zijn Belgische ploeggenoot Mika Godts werd overigens niet geselecteerd voor de nationale ploeg.