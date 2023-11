Jorrel Hato wijst vader op belofte na eerste goal: ‘Hij weet wat hij moet doen’

Zondag, 26 november 2023 om 16:00 • Wessel Antes • Laatste update: 16:01

Jorrel Hato is uiterst blij met zijn eerste doelpunt voor Ajax, zo liet hij zaterdagavond weten tegenover de NOS na afloop van het gewonnen thuisduel met Vitesse (5-0). De zeventienjarige verdediger uit Rotterdam, die deze week debuteerde in Oranje, opende na een fraaie aanval de score tegen de hekkensluiter van de Eredivisie.

Met zijn doelpunt zette Hato zaterdag de kroon op een absolute droomweek. “Dit is geweldig. Het was lekker vroeg in de wedstrijd en je kon aan mijn manier van juichen wel zien dat ik heel blij was. Deze week was alleen maar mooi.” Hato speelde in de Johan Cruijff ArenA alweer zijn 33ste wedstrijd in het shirt van Ajax.

De vader van Jorrel Hato is Feyenoord-fan, maar gaat een Ajax-shirt aantrekken na de goal van zoonlief: "Hij weet wat hij moet doen" Het hele interview: https://t.co/Z8I8qfojJj pic.twitter.com/VsxY63GYiY — NOS Sport (@NOSsport) November 25, 2023

Zijn doelpunt betekent veel voor Hato. “Het was mijn eerste en gelukkig ook nog in de ArenA, dus dat maakt het helemaal mooi. Ik scoor niet zo vaak, dus ik was blij dat ik er eentje kon maken.” Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maakte Hato overigens al in februari van dit jaar, toen Jong Ajax met 4-2 onderuit ging tegen FC Den Bosch.

Hato, geboren in Rotterdam-Zuid en opgegroeid als supporter van Feyenoord, had met zijn vader een bijzondere afspraak gemaakt. Hato senior, die nog altijd fan is van de regerend landskampioen, moet na het eerste doelpunt van zijn zoon een Ajax-shirt aantrekken. “Dat klopt ja, die deal hadden we gemaakt”, aldus Hato met een grote glimlach op zijn gezicht.

“Ik heb hem nog niet gesproken, ik ga hem zo zien”, gaat Hato verder. “Dat is het eerste wat ik straks zeg. Als je goed keek zag je dat ik hem aan het zoeken was. Hij weet nu wat hij moet doen.”

De piepjonge verdediger kijkt tevreden terug op de thuiswedstrijd tegen Vitesse. “We waren de gehele wedstrijd heel goed aan de bal en creëerden veel kansen. Alleen in de eerste helft was het qua druk zetten en omschakelen niet goed genoeg. Daar zat te weinig energie in, maar dat hebben we in de tweede helft wel beter gedaan”, aldus Hato.

Donderdag wacht Ajax de volgende wedstrijd, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij Olympique Marseille. Het treffen in de Europa League is cruciaal voor Ajax, dat zich lijkt te moeten richten op plaats drie in Groep B. Indien Ajax nog boven AEK Athene eindigt mag het elftal van trainer John van 't Schip na de winterstop aantreden in de Conference League.