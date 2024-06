Jorrel Hato heeft opvolger die de zevende Abdelhak Nouri-trofee wint bij Ajax

Lucas Jetten heeft maandagavond de Abdelhak Nouri-trofee ontvangen, de prijs voor het grootste talent van de Ajax-jeugdopleiding. De zestienjarige linksback van Ajax Onder 18 is daarmee de opvolger van Jorrel Hato, die de vorige editie won. Jetten ontving de prijs uit handen van de broer van Nouri.

Via de clubwebsite van Ajax reageert Jetten op zijn uitverkiezing. “Ik speel nu al tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax en heb grote namen deze prijs in ontvangst zien nemen. Het is dan ook een eer om hier nu zelf te staan.”

Ook Directeur Voetbal Marijn Beuker was aanwezig tijdens het heuglijke moment. Jetten wordt gezien als een van de grootste verdedigende talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers pikten de in Zuid-Afrika geboren linksback in 2015 op bij amateurclub Sporting Martinus uit Amstelveen.

In het afgelopen seizoen speelde Jetten zijn wedstrijden in Ajax Onder 18. Komende zomer maakt de vleugelverdediger de overstap naar Jong Ajax. Jetten, die zijn jeugdinterlands namens Nederland speelt, ligt bij Ajax nog tot medio 2026 vast.

Jetten treedt bij Ajax in de voetsporen van een aantal grote namen. Hij is de zevende Ajacied die de trofee ontvangt sinds deze is vernoemd naar Nouri (medio 2018). Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Amourricho van Axel Dongen, Charlie Setford en Jorrel Hato gingen hem voor.

In het verleden was de prijs vernoemd naar Mister Ajax Sjaak Swart. Onder meer Rafael van der Vaart, John Heitinga, Wesley Sneijder, Hedwiges Maduro, Daley Blind, Christian Eriksen en Matthijs de Ligt wonnen de trofee in dat tijdperk.

Door zijn uitverkiezing heeft Jetten niet alleen een trofee ontvangen van Ajax. De linkspoot krijgt teven een Schoolplein 14 aangeboden door de recordkampioen, in samenwerking met de Cruyff Foundation.

