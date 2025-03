Jordy Clasie raakt geblesseerd en mist mogelijk de de bekerfinale

Trainer Maarten Martens kan voorlopig niet beschikken over Jordy Clasie, zo meldt AZ vrijdag via de officiële kanalen. De middenvelder raakte geblesseerd na het Eredivisie-duel met Ajax (2-2) en hij kan zeker niet in actie komen tegen NEC.

In aanloop naar het duel in Nijmegen kampt AZ met wat blessurezorgen. Zeker het ontbreken van Clasie is een fikse aderlating, want mogelijk staat zelfs de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles op de tocht.

"Er zijn een aantal jongens die weer langer kunnen spelen, zoals Mexx Meerdink en Ibrahim Sadiq, die goede stappen maken”, zo vertelt Martens. “Ook Denso Kasius is weer beschikbaar, terwijl Ruben Van Bommel ook weer aansluit bij de groepstraining.”

“Aan de andere kant is Seiya Maikuma nog niet fit en is Jordy Clasie geblesseerd geraakt. We moeten Jordy een flinke tijd missen. Zijn terugkeer voor de bekerfinale is onzeker, we gaan ons best doen, maar kunnen daar nog niets over zeggen.”

Ondanks enkele uitdagingen reist AZ met vertrouwen af naar Nijmegen, zo benadrukt Martens. “We zitten in een belangrijke fase van het seizoen en willen de goede lijn doortrekken. Het wordt een pittige wedstrijd, maar we gaan er alles aan doen om de punten mee naar Alkmaar te nemen.”

“Het was een drukke periode en we hebben de afgelopen weken geëvalueerd hoe we ervoor staan. Daarnaast hebben we gewerkt aan het fit krijgen en houden van spelers. De oefenwedstrijd tegen FC Utrecht was daarin een nuttig meetmoment.”

Voor enkele spelers was de interlandbreak bovendien een mooi podium om vertrouwen te tanken. “Troy Parrott heeft het goed gedaan bij Ierland en David Møller Wolfe maakte een sterke indruk. Ook de jonge Oranje-spelers - Rome-Jayden Owusu-Oduro, Wouter Goes en Ernest Poku - hebben zichzelf laten zien. Dat zijn mooie ervaringen die ze mee terug nemen naar AZ”, besluit Martens.