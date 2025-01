Jongelingen beleven avond om nooit te vergeten en bezorgen Tottenham Hotspur de zege tegen IF Elfsborg

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond in eigen huis gewonnen van IF Elfsborg. Jongeling Dane Scarlett brak kort na zijn invalbeurt in de tweede helft de ban, Damola Ajayi, die zijn debuut maakte, was verantwoordelijk voor de tweede goal en Mikey Moore voor het slotakkoord: 3-0. The Spurs stijgen door de overwinning op de Zweden naar plek vier en ontlopen de tussenronde van de Europa League.

Micky van de Ven maakte voor het eerst weer minuten sinds hij op 8 december geblesseerd raakte aan zijn hamstring. Verder had Ange Postecoglou een basisplaats ingeruimd voor onder anderen Brandon Austin en Richarlison. Het door blessures geteisterde Tottenham kon niet beschikken over onder meer James Maddison, Dominic Solanke en Brennan Johnson. Cristian Romero staat al langer aan de kant.

De thuisploeg domineerde in de eerste helft. Bij rust stonden er twaalf schoten – waarvan vier op doel – op het bord, maar kon er nog geen doelpunt genoteerd worden. The Spurs hadden ook hadden ook by far het meeste balbezit (83%) en zagen hoe Elfsborg tot slechts één schot kwam. Austin hoefde niet eens in actie te komen om die poging uit het doel te houden.

Onder meer Heung-min Son, Ben Davies, Richarlison, Pedro Porro en Moore namen het vijandelijke doel onder vuur, maar allemaal zonder succes. Postecoglou besloot Rodrigo Bentancur, Van de Ven en Son in de rust naar de kant te halen. Het trio werd vervangen door Yves Bissouma, Radu Dragusin en Dejan Kulusevski. Kort na de invalbeurt van het trio was Jalal Abdulai dicht bij de openingstreffer namens de Zweden.

De jonge spits probeerde het met een omhaal en dat was helemaal geen slechte poging. Het schot ging maar net over de lat. Even later moest Elfsborg-keeper Isak Pettersson in actie komen om een kopbal van Lucas Bergvall te keren. Dat lukte. Dragusin, die in de rust was ingevallen, moest het veld na bijna een uur spelen alweer verlaten wegens een ogenschijnlijke zware knieblessure. De Roemeen werd vervangen door de jonge Scarlett, die vier minuten later verantwoordelijk was voor de openingstreffer.

Kulusevski draaide aan de rechterkant van het zestienmetergebied open en gaf de bal voor op de Engelsman, die vervolgens raak kopte: 1-0. Het was zijn eerste doelpunt voor the Spurs, de club die hij al jarenlang dient. Even later kwam Ajayi in het veld. De jonge rechtsbuiten maakte zijn debuut voor de thuisploeg en beleefde een avond om nooit te vergeten. Ajayi zocht de combinatie met Scarlett, kreeg de bal terug en schoot daarna met links in de rechteronderhoek: 2-0. Moore zette in de slotfase de eindstand op het bord: 3-0.

FC Midtjylland – Fenerbahçe 2-2

De Denen kwamen na ruim een half uur spelen op voorsprong via Ousmane Diao, die een voorzet van Aral Simsir binnenkopte: 1-0. Tien minuten later trok Youssef En-Nesyri de stand gelijk op aangeven van Edin Dzeko, alvorens laatstgenoemde kort na rust ook zelf op het scorebord kwam.

Ex-Feyenoorder Sebastian Szymański zag de loopactie richting de eerste paal van Dzeko, die de bal vervolgens binnentikte: 1-2. Fenerbahçe wist die voorsprong niet vast te houden, want vier minuten voor tijd maakte Valdemar Byskov de gelijkmaker: 2-2.