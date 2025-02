Jonge spits wil onder Robin van Persie spelen in De Kuip: 'Feyenoord is een droom'

Devin Haen droomt van een kans bij het eerste elftal van Feyenoord. Dat zegt de twintigjarige spits in gesprek met Voetbal International. Haen speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht.

Feyenoord pikte Haen afgelopen zomer op bij De Graafschap. De Rotterdammers maakten slechts 150.000 euro over naar Doetinchem, om Haen vervolgens direct te stallen in Dordrecht.

Bij de Schapekoppen is Haen bezig aan een uitstekend seizoen. Namens Dordrecht staat de teller op 1.915 minuten, verdeeld over 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Tot dusver was Haen goed voor 9 doelpunten en 3 assists.

In De Kuip ligt Haen vast tot medio 2026. Waar zijn toekomst ligt? “De afspraak is dat we na het seizoen verder kijken. Eerst hier knallen, daarna kijken hoe en wat. Feyenoord 1 is een droom, uiteraard, anders maak je deze stap niet.”

Haen volgt zijn werkgever op de voet. “Tegen Bayern München ben ik naar De Kuip geweest. Erbij zijn bij mooie wedstrijden is leuk natuurlijk.”

“Uiteindelijk is de Eredivisie de volgende stap. Die stap moet je op een gegeven moment maken. Dat kan ook met Dordrecht ja. Wie weet”, aldus Haen.

Eerder deze week sprak VI ook met huurling Jaden Slory (19), die net als Haen vlieguren maakt in Dordrecht. De buitenspeler verkeert eveneens in uitstekende vorm en heeft het voordeel dat hij trainer Robin van Persie al kent.

“Aankomend seizoen wil ik me sowieso bewijzen, ongeacht de trainer”, aldus Slory, die nog niet met Van Persie heeft gesproken. “Ik heb hem geen appje gestuurd, hij heeft het al druk genoeg, denk ik.”