Jonge spits levert anderhalf jaar na vertrek uit de Eredivisie 15 miljoen euro op

AS Monaco gaat Mika Biereth (21) overnemen van Sturm Graz, zo verzekert transferjournalist Fabrizio Romano. De Monegasken betalen een vaste transfersom van 13 miljoen euro voor de Deen. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot 15 miljoen euro.

Vrijdag reist Biereth af naar Monaco, waar hij een langdurig contract zal ondertekenen. De in Londen geboren spits laat de kassa niet alleen rinkelen bij Sturm Graz, want volgens Romano heeft Arsenal een doorverkoopclausule opgenomen ten tijde van zijn vertrek.

Biereth genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Fulham, maar stapte in 2021 over naar stadgenoot Arsenal. In het seizoen 2022/23 werd de Deense jeugdinternational gestald bij RKC Waalwijk.

In de Eredivisie wist Biereth niet te overtuigen. Na dertien officiële wedstrijden in dienst van RKC eindigde de teller op slechts twee doelpunten.

Vorig seizoen begon Biereth op huurbasis bij Motherwell. In vijftien officiële wedstrijden was de goaltjesdief goed voor zes doelpunten en vijf assists. Vervolgens maakte hij het seizoen af met een uitleenbeurt aan Sturm Graz.

De Oostenrijkse club nam Biereth afgelopen zomer definitief over voor 4,7 miljoen euro. Na 47 officiële wedstrijden, 23 doelpunten en 9 assists gaat de rechtspoot Sturm Graz alweer verlaten.

Bij Monaco krijgt Biereth te maken met behoorlijke concurrentie. Ook spitsen Breel Embolo (27), Folarin Balogun (23) en George Ilenikhena (18) staan nog onder contract in de dwergstaat.