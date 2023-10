Jong Utrecht en NAC in evenwicht; Eindhoven profiteert optimaal van rode kaart

Maandag, 2 oktober 2023 om 21:55 ‚ÄĘ Noel Korteweg

Jong FC Utrecht en NAC Breda hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in de Keuken Kampioen Divisie.

Het duel in De Galgenwaard eindigde in een 1-1 gelijkspel, waar beide ploegen eigenlijk weinig mee opschieten. FC Eindhoven profiteerde op zijn beurt optimaal van een vroege rode kaart van MVV Maastricht en pakte de volle buit: 0-1. Jong FC Utrecht en NAC zakken naar respectievelijk plaats dertien en zestien, terwijl FC Eindhoven plek vier pakt. MVV is de nieuwe nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jong FC Utrecht - NAC Breda 1-1

De bezoekers waren in de eerste twintig minuten het dichtst bij de openingstreffer. Victor Wernersson bracht Tom Boere met een goede voorzet in stelling, maar laatstgenoemde zag zijn kopbal gered worden door Jong FC Utrecht-keeper Calvin Raatsie.

De spits van NAC nam het vijandelijke doel enkele minuten daarvoor ook al onder vuur zonder echt gevaarlijk te worden. Het was uiteindelijk Jong FC Utrecht dat de score opende. Emil Rohd Schlichting dribbelde met een fantastische actie door de verdediging van NAC en behield vervolgens het overzicht.

De Deen gaf voor op Sil van der Wegen en die promoveerde die voorzet tot doelpunt: 1-0. De bezoekers kwamen halverwege de tweede helft dichter en dichter bij het doel van Raatsie. Dominik Janosek probeerde het tot twee keer toe, maar de goalie kwam niet in grote problemen.

NAC kwam in de 62ste minuut langszij via een eigen doelpunt van Wessel Kooy. Invaller Matthew Garbett zette de aanval op voordat hij de bal meegaf aan Janosek. Laatstgenoemde zag zijn voorzet via Kooy in het doel van Jong FC Utrecht belanden: 1-1. Dat was ook direct de eindstand.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 0-1

De thuisploeg moest al na twaalf minuten met tien man verder omdat doelman Romain Matthys een rode kaart kreeg nadat hij Collin Seedorf neerhaalde. Laatstgenoemde leek op weg naar het lege doel, waardoor scheidsrechter Nick Smit niets anders kon dan Matthys van het veld sturen. Eindhoven cre√ęerde veel kansen in de eerste helft, maar kon dat overwicht niet belonen met een doelpunt.

Daarvoor moesten de bezoekers wachten tot de zeventigste minuut. Evan Rottier bracht Sven Simons in stelling, die het vijandelijke doel onder vuur nam. David Garden was vervolgens alert, profiteerde van de rebound en schoot zijn ploeg op voorsprong: 0-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 8 6 1 1 15 19 2 ADO Den Haag 8 4 3 1 5 15 3 FC Emmen 8 4 3 1 4 15 4 FC Eindhoven 8 3 5 0 4 14 5 VVV-Venlo 8 4 2 2 2 14 6 De Graafschap 8 4 2 2 2 14 7 FC Groningen 8 4 1 3 5 13 8 SC Cambuur 8 4 1 3 3 13 9 Jong PSV 8 4 1 3 -5 13 10 Willem II 7 3 2 2 1 11 11 FC Dordrecht 8 2 5 1 1 11 12 Jong AZ 8 3 2 3 0 11 13 Jong FC Utrecht 8 3 2 3 -3 11 14 Helmond Sport 8 3 1 4 0 10 15 FC Den Bosch 8 3 0 5 -3 9 16 NAC Breda 8 2 2 4 -4 8 17 MVV Maastricht 8 2 1 5 -4 7 18 TOP Oss 7 1 1 5 -4 4 19 Telstar 8 1 1 6 -8 4 20 Jong Ajax 8 0 2 6 -11 2