Jong Ajax is opvallend woest op Amevor: ‘Ben je wakker? Mafklapper! Idioot!’

Maandag, 25 september 2023 om 23:48 • Mart van Mourik

ESPN heeft maandagavond een opvallend fragment gedeeld uit het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en FC Eindhoven (1-1). Tijdens de wedstrijd werd Olivier Aertssen ogenschijnlijk naar de grond gewerkt door FC Eindhoven-verdediger Mawouna Amevor, waarna assistent-trainer Yuri Rose boos werd op de tegenstander. Een opmerkelijke discussie volgde tussen de bank van Jong Ajax en Amevor.

“Hey, vierde man, heb je niets gezien?”, zo vroeg Rose, de assistent van hoofdtrainer Dave Vos. “Hij geeft hem gewoon twee klappen. Hij slaat hem gewoon neer! Hij slaat hem gewoon neer, serieus!” Vervolgens richtte de assistent zich tot de vermeende dader van Eindhoven. “Hey Amevor, ben je wakker? Mafklapper.”

"Hey vierde man! Heb je niets gezien?!" ???? — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2023

Door een ander werd Amevor vanaf de bank van de Amsterdammers eveneens ‘mafklapper’ en ‘idioot’ genoemd. Amevor liet niet over zich heen lopen en reageerde meteen. “Jij bent een mafklapper! Jij hebt nooit iets verkeerd gedaan zeker? Idioot. Jij was ook geen lieverdje. Ja, ik ken jou”, schreeuwde hij naar Rose.

Jong Ajax dacht maandagavond de eerste competitieoverwinning van het seizoen te boeken op FC Eindhoven, maar kwam in de slotfase bedrogen uit. De Amsterdammers stonden tot aan de 92ste minuut op voorsprong dankzij een treffer van Jaydon Banel, maar zagen hoe Ozan Kökçü in de absolute slotfase een punt redde voor zijn ploeg: 1-1. Jong Ajax wacht na zeven wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie.