Jong Ajax boekt minimale overwinning bij terugkeer Misehouy en Van Axel Dongen

Jong Ajax heeft een minimale zege geboekt op Jong FC Utrecht. De Amsterdamse beloften bleken dankzij doelpunten van de achttienjarigen David Kalokoh en Stanis Idumbo Muzambo net iets te sterk voor Jong Utrecht: 2-1. Tegelijkertijd deelden Jong AZ en FC Den Bosch de punten in een bloedeloos gelijkspel: 0-0.

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 2-1

Bij Jong Ajax stonden onder meer Jaydon Banel, die in het duel met Sparta (2-1 winst) nog inviel, en Ahmetcan Kaplan in de basiself. Gabriel Misehouy en Amourricho van Axel Dongen zaten ook weer bij de selectie van de beloften nadat zij er twee maanden uitlagen door blessures. Beiden vielen in en deden een klein halfuur mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanaf de bank zagen zij nog wel toe hoe Jong Utrecht in de eerste helft de voorsprong pakte. De mee naar voren gestormde Wessel Kooy was het eindstation van een prima Utrechtste aanval: 1-0.

Ongeveer vier minuten later kwam de ploeg van trainer Dave Vos langszij. Kalokoh werkte een voorzet van dichtbij langs Calvin Raatsie en zette zo de gelijke ruststand op het bord: 1-1.

In de tweede helft werd het nog mooier voor de Amsterdammers. Muzambo was ditmaal de gevierde man: 2-1. Na de voorsprong kreeg Jong Utrecht via Silas Andersen en Jesse van de Haar nog twee goede mogelijkheden op een gelijkspel, maar de eindstand bleef onveranderd.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-0

Jong AZ trad zonder topschutter Jayden Addai maar met Mexx Meerdink aan tegen FC Den Bosch. De Bosschenaren vierden hun laatste overwinning op 29 september en waren dus naarstig op zoek naar een overwinning.

Die kwam er ook echter vandaag niet. In een saaie eerste helft oogde Jong AZ het meest dreigend, maar tot echte kansen kwam de ploeg van Jan Sierksma niet. In het tweede bedrijf drongen de Alkmaarders verder aan.

Zo moest Nick de Groot de bal na een corner van Jong AZ van de lijn halen, terwijl Ricuenio Kewal van randje zestien over mikte. Nadat Meerdink via de beloften van AZ gevaarlijk werd, was Yuya Ikeshita het dichtst bij een doelpunt voor Den Bosch. Hij raakte de bal echter met zijn hak. Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon: met een 0-0 stand.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties