John van Zweden meldt zich met bizarre post op X: ‘Dat hele doorgesnoven inteeltdorp…’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor John van Zweden, die zich even helemaal liet gaan op X.

FC Volendam had zondagmiddag de titel in de Keuken Kampioen Divisie voor het grijpen, maar daarvoor moest het naaste belager Excelsior in een directe confrontatie verslaan. Daar slaagde de ploeg van Rick Kruys niet in.

Het werd maar liefst 1-4 voor de bezoekers uit Rotterdam, waardoor Volendam het kampioensfeestje nog even uit kon stellen. De supporters van Volendam waren hun emoties even niet de baas en besloten bij een 0-3 stand al bekertjes op het veld te gooien.

Tot ongenoegen van Van Zweden, die geen goed woord over heeft voor de Volendamse supporters. De voormalig mede-eigenaar van Swansea City stak zijn frustratie niet onder stoelen op banken.

“Dat hele doorgesnoven inteeltdorp Volendam, had lekker ondergelopen moeten worden in dat IJsselkutmeer”, zo begint hij zijn tirade op X. “Nooit meer FC Volendam! En volgend seizoen met 0 punten degraderen”, vervolgt hij.