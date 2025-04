Johan Derksen: 'Het is een in zichzelf gekeerde, verbitterde man geworden'

Johan Derksen bespreekt in Vandaag Inside nogmaals het overlijden van Leo Beenhakker, die in zijn rijke loopbaan onder meer bij Feyenoord werkzaam was. De Snor vindt niet dat de Rotterdamse trainer en technisch directeur altijd even netjes is behandeld in De Kuip.

Derksen heeft waardering voor het eerbetoon bij De Kuip van woensdag richting de vorige week op 82-jarige leeftijd overleden Beenhakker. ''Prachtige beelden. Rotterdam heeft hem echt geëerd.''

''Maar we moeten niet vergeten in alle ellende die nu speelt, dat hij kapot gegaan is aan Feyenoord'', voegt Derksen daar direct aan toe.

''Hij was technisch directeur en boegbeeld van de club. Mark Gudde en de raad van commissarissen waren anonieme mensen, want Leo was Feyenoord. En hij zag dat echt als een baan voor het leven. Daar wilde hij echt oud worden.''

''Maar hij werd wat te Popie Jopie, denk ik, voor de heren uit de raad van commissarissen en directie'', analyseert Derksen verder. ''Want zo, van de ene op de andere dag, hebben ze hem ontslag gegeven.''

''Een paar weken later interviewde ik hem in een hotel in Rotterdam. We lieten hem wat beelden zien om 10.30 's ochtends. En die man brak en zat als een klein kind te huilen. Die was zó emotioneel'', brengt Derksen in herinnering.

''Leo is na zijn ontslag bij Feyenoord nooit meer zichzelf geweest. Het is een in zichzelf gekeerde, verbitterde man geworden. Niets deugde meer en hij wilde geen contact meer met zijn vrienden. Ook dat heeft Feyenoord hem aangedaan'', aldus de vaste gast van de talkshow.

''Feyenoord heeft dat goed gedaan. Leo overlijdt en alle eer komt hem toe. Maar op de achtergrond heeft diezelfde club hem helemaal kapot gemaakt. Hij heeft daarna niets meer aan plezier beleefd in zijn leven'', zo besluit Derksen.