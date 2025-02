Johan Derksen: 'Voor wat ik nu over Ajax ga zeggen moet ik even slikken...'

Johan Derksen krabbelt maandagavond enigszins terug als het gaat over Ajax. De analist van Vandaag Inside is al het hele seizoen ontzettend kritisch op hoofdcoach Francesco Farioli, maar klinkt maandag iets positiever.

Derksen zei een aantal weken geleden nog dat Farioli 'niets toevoegt aan het Nederlands voetbal'. Nu Ajax inmiddels de koppositie in de Eredivisie heeft bemachtigd, klinkt Derksen voor het eerst anders over de Italiaanse coach.

"Als je een trainer op de resultaten beoordeelt, moet je constateren dat die man het goed doet. Om dit uit te spreken heb ik even moeten slikken", knipoogt Derksen.

Farioli constateerde zondag na afloop van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 winst) triomfantelijk dat er veertien spelers uit de eigen academie bij de wedstrijdselectie zaten. "Maar ik vind eigenlijk het zwakke aan Ajax...", begint Derksen. "Vroeger was de academie de back-up bij Ajax. Er werd iemand verkocht en de academie leverde een nieuwe, zonder dat je een dure aankoop hoefde te doen."

"De academie was toen in in de handen van Ajacieden, en nu een Italiaan en een bureaucraat", aldus Derksen, die met dat laatste waarschijnlijk doelt op technisch directeur Alex Kroes of directeur voetbal Marijn Beuker. "Ik vind deze bezetting (zonder oud-spelers, red.) linke soep voor de bedrijfsvoering."

Derksen heeft wel een compliment over voor Kroes. "De technisch directeur heeft die opruiming van alle aankopen van vorig jaar wel goed gedaan. Dat heeft natuurlijk wel goud geld gekost."

Derksen blijft erbij dat Farioli niet de ideale coach is voor Ajax. "Ajax wil Nederlands voetbal spelen, dan is een complete Italiaanse technische staf niet ideaal."