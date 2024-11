Johan Derksen verschijnt dinsdagavond niet in de uitzending van Vandaag Inside, zo meldt RTL Boulevard dinsdagavond na een gesprek met vaste tafelgast René van der Gijp. Derksen liep maandagavond kort na het begin van de uitzending boos weg na een kwinkslag van Wilfred Genee. ''Krijg lekker de tering'', zo viel te horen uit de mond van Derksen.

De sfeer rondom de populaire talkshow is volgens Van der Gijp al enkele maanden niet geweldig. Derksen zou graag zien dat er meer aandacht komt voor serieuze onderwerpen. Van der Gijp en Genee delen die mening niet, omdat het volgens hen al een 'hartstikke goed programma' is.

Genee kwam later in de uitzending terug op het weglopen van Derksen. De presentator baalt ervan dat hij er achter de schermen van alles aan doet om het programma leuk te maken, en dat Derksen bijna alles afkraakt. De Snor zou er onder meer moeite mee hebben dat Genee zijn nummer 'Zomaar een avond in de kroeg' constant loopt te promoten in het programma.

Naar nu blijkt blijft Derksen gewoon thuis in het Drentse Grolloo. Genee grapt in de aankondiging van dinsdag nog dat Derksen zich wellicht bedenkt, maar de kijkers hoeven niet te rekenen op zijn komst naar de talkshow. De stoel van Derksen blijft ook leeg.

Ruzie

Van der Gijp opende het voetbaldeel van de uitzending van maandag met een verhaal over keepers die mee willen voetballen. Dat ging de afgelopen speelronde in de Eredivisie opvallend vaak mis. Een van de stokpaardjes van Van der Gijp is al jarenlang dat keepers 'niet kunnen voetballen'. "Het lijkt wel alsof ze het voor mij alsnog doen nu", lachte Van der Gijp.

Genee streepte daarop iets door op de papieren die voor hem liggen. "Dit onderwerp stond eigenlijk op het lijstje van Johan. Ik had hem aan jou moeten geven eigenlijk", zegt Genee met een knipoog. Derksen levert sinds enige tijd onderwerpen aan die besproken kunnen worden in de talkshow, nadat hij eerder klaagde dat het programma niet serieus genoeg is.

De opmerking viel heel slecht bij Derksen. "Ga je de hele avond leuk doen?", vroeg Derksen, waarop het publiek lacht. "Ja, ik ga de hele avond leuk doen", zegt Genee venijnig. "Ik vind jou een geweldige flapdrol", reageert Derksen. "Ik jou ook. Dat weet je."

Derksen is er dan helemaal klaar mee. "Weet je wat? Ik ben er wel klaar mee René. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis."

Van der Gijp probeert Derksen nog tegen te houden. "Nee joh, ga lekker zitten." Derksen zegt, terwijl hij opstaat: "Nee, ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij." Genee doet geen poging om Derksen terug te halen. "Rij voorzichtig", zegt de presentator.