Johan Derksen trekt keiharde conclusie over Peter Bosz na totale afgang PSV in Europa

PSV werd dinsdag in de achtste finale van de Champions League afgeslacht door Arsenal: 1-7. Een dag na de Europese afgang trekt Johan Derksen in Vandaag Inside een zeer harde conclusie over trainer Peter Bosz.

''PSV zal hem er niet uitgooien, want dat zou ook asociaal zijn. Maar ik vind dat Peter Bosz er zelf zijn consequenties aan moet verbinden'', is Derksen zeer duidelijk over de toekomst van de trainer in Eindhoven.

''En PSV is gewoon een bedrijf. En de mensen die hem hebben aangesteld voelen zich ook niet lekker, want die hadden het volste vertrouwen dat Eindhoven de komende jaren weer de voetbalhoofdstad van Nederland zou zijn'', doelt Derksen op het sentiment dat nog niet zolang geleden heerste in de voetbalwereld.

''Maar als je uit de beker en de Champions League ligt en kansloos bent in de competitie... Als je dat uit gaat rekenen, dat kost werkelijk een vermogen aan inkomsten. Waardoor de continuïteit voor volgend jaar in gevaar komt'', betrekt De Snor de financiële situatie van PSV bij de discussie over Bosz.

''Een trainer moet in dit soort gevallen zelf de consequenties trekken en zeggen: 'Jongens, ik ben er niet in geslaagd om het beste materiaal van Nederland het beste te laten voetballen en prijzen te pakken. Voor mij een ander'. Dat zou hebben sieren'', geeft Derksen mee aan de PSV-coach.

Derksen zag kort geleden nog een heel andere Bosz. ''Hij zat een beetje zelfingenomen bij een persconferentie te vertellen dat de Nederlandse pers er geen reet van snapte. Want die hadden gezegd dat de Nederlandse clubs niets in de Champions League te zoeken hadden. Nou, dat gaat in ieder geval voor PSV op.''

PSV gaat volgende week woensdag op bezoek bij Arsenal, maar door de 1-7 nederlaag thuis lijkt dat een formaliteit te zijn. De nummer twee in de Eredivisie krijgt zaterdag eerst te maken met sc Heerenveen, dat eerder dit seizoen met 1-0 won van het team van Bosz.