Derksen stoort zich gigantisch aan 'enge jongen' in Nederlands elftal: 'Sodemieter op!'

Johan Derksen is overwegend positief over het Nederlands elftal na de verloren kwartfinale van de Nations League tegen Spanje (3-3, 5-4 na strafschoppen), maar heeft zich wel enorm gestoord aan een aantal Oranje-internationals.

Nederland haalde in Mestalla een strafschoppenserie, waarin doelman Bart Verbruggen er niet in slaagde om een glansrol op te eisen. 'Wat deed die keeper vervelend bij die strafschoppen", zegt Derksen maandag in Vandaag Inside op SBS 6. Verbruggen probeerde de spelers van Spanje af te leiden door steeds wijd met zijn armen te zwaaien.

"Hij pakt niks", vervolgt Derksen, die de geredde strafschop van Lamine Yamal voor het gemak even vergeet. De overige vijf penalty's van Spanje wist Verbruggen niet te keren.

Derksen ergerde zich aan de houding van Verbruggen. "Als scheidsrechter had ik hem echt een kaart gegeven. Had ik gezegd van: 'Sodemieter op met je rare gedoe.' Wat een enge jongen!"

René van der Gijp neemt het voor Verbruggen op. "In de wedstrijd pakte hij wel een paar aardige ballen hoor. Ook bij dat buitenspeldoelpunt pakte hij die bal nog even."

Derksen vindt Verbruggen 'toch niet overtuigend'. "Hij is jong, pas 22", verdedigt Van der Gijp de doelman van Brighton & Hove Albion.

Hans Kraay junior over Verbruggen

Hans Kraay junior stoorde zich ook al aan de gebaren van Verbruggen. "Wat dat met die twee armen wijd gaan staan betekent weet ik ook niet", zei de analist van ESPN zondag na de wedstrijd. "En dat gokken op een hoek, dat snap ik nooit helemaal. Ik vind hem wel een goede keeper hoor, maar nog geen penaltykiller."