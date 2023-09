Johan Derksen schuift ideale crisismanager naar voren voor Ajax

Donderdag, 21 september 2023 om 10:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Ook bij Vandaag Inside was de malaise bij Ajax woensdagavond onderwerp van gesprek. Zowel directeur voetbalzaken Sven Mislintat als trainer Maurice Steijn ligt onder vuur, met loodzware wedstrijden tegen Olympique Marseille (donderdag) en Feyenoord (zondag) in het vooruitzicht. Johan Derksen wijst de hoofdschuldigen aan en schuift de ideale crisismanager naar voren die de boel moet vlottrekken.

De meeste aandacht gaat deze week uit naar Mislintat, die Borna Sosa zou hebben gekocht via een zakenrelatie. "Normaal gesproken, bij een beursgenoteerd bedrijf, wordt zo'n man eerst op non-actief gesteld en wordt hij daarna weggestuurd als het bewezen wordt", aldus Derksen. "Maar Eringa en Van Halst zijn zó geil op dat pluche stoeltje bij Ajax, die gaan eerst rommelen. Ze moeten die man meteen op non-actief zetten. Die moet je niet meer loslaten."

Derksen denkt te weten waar de oplossing ligt. "Ik vind het geen gek idee om alle technische zaken over te geven aan Louis van Gaal. Als crisismanager. Dit seizoen is verloren. Dat kost ze ontzettend veel geld, want ze halen de Champions League niet. Daardoor zitten ze financieel een paar jaar in de problemen. Als je bij een beursgenoteerd bedrijf werkt, moet je de reglementen helemaal natrekken. Je mag bijvoorbeeld ook geen zaken openbaren in de media."

Ook René van der Gijp heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Mislintat. "Als je twaalf spelers haalt, zonder de trainer daarbij te betrekken, ben je toch gewoon de lul de behanger van Amsterdam? Steijn heeft ook nog twaalf spelers aangedragen waar hij niks mee heeft gedaan. Dan ben je gewoon een lul de behanger. Een lulletje rozenwater. Klaar."