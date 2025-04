Johan Derksen is overtuigd: deze speler past bij iedere club in de Eredivisie

Johan Derksen is gecharmeerd van Sem Steijn. De Snor laat in Vandaag Inside weten dat hij goed begrijpt waarom Feyenoord de 23-jarige middenvelder van FC Twente wil overnemen.

Wilfred Genee vraagt zich af of 10 miljoen euro voor Steijn de juiste prijs is. “Het is wel heel veel geld”, oordeelt Chris Woerts. “Maar je koopt wel 22 doelpunten.” De Haagse middenvelder staat inmiddels zelfs op 23 competitiedoelpunten.

Derksen denkt dat Steijn goed bij Feyenoord past. “Maar ik denk dat die jongen overal past in Nederland. Hij zou ook bij PSV passen!”

Steijn is eveneens onderwerp van gesprek in de nieuwste column van Willem van Hanegem namens het Algemeen Dagblad. De Kromme begrijpt goed dat Feyenoord de rechtspoot wil halen.

“Vorig jaar scoorde hij al veel voor FC Twente, nu wordt hij zelfs topscorer van Nederland. Mensen zeggen dat hij weinig aan de bal komt tijdens wedstrijden. Maar het kan een kwaliteit zijn als je zo energie spaart om steeds op de juiste plek te staan als er gescoord moet worden”, aldus Van Hanegem.

Toch is Van Hanegem het niet eens met Woerts. “Het is natuurlijk niet zo dat Feyenoord zomaar even 17 goals kan kopen. Steijn heeft iets, maar je weet natuurlijk nooit wat er met hem gebeurt als hij in zijn eerste vier wedstrijden bij Feyenoord niet scoort.”

“Dat kan aan hem gaan knagen. Aan de andere kant lijkt hij me geen jongen die snel in de war raakt”, besluit Van Hanegem.