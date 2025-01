Johan Derksen haalt keihard uit naar Wilfred Genee na nieuwe 'rel': 'Je bent onbetrouwbaar'

Johan Derksen ligt weer eens in de clinch met Wilfred Genee. De Snor is woest op zijn tafelgenoot bij Vandaag Inside, nadat de presentator live op de radio een lijstje voorlas dat door Derksen naar hem gestuurd was.

De 75-jarige Derksen, samen met Genee en Van der Gijp de drie gezichten van het megasuccesvolle praatprogramma, is behoorlijk pissig op Genee. Hij kan het gedrag van zijn tafelgenoot absoluut niet verteren.

Genee was te gast bij een radiouitzending van Radio 538 en begon daar plots een lijstje met namen voor te lezen. Het was een lijstje dat Derksen naar de eindredactie had gestuurd.

Er stonden namen op van wie Derksen hoopt dat zij ooit te gast worden uitgenodigd bij de hitshow. Glennis Grace was een van de opvallende namen op het lijstje. "Wat hij heel erg vindt is dat Glennis Grace op een gegeven moment behoorlijk op de blaren heeft gezeten en wel weer een kans verdient", zei Genee live bij de radio.

Derksen is woest dat Genee de lijst zomaar uitlekte. "Daar was ik behoorlijk van op mijn pik getrapt", vertelt hij aan Shownieuws. "Kijk, ik stuur een mail naar de eindredactie en die komt bij Wilfred terecht en die leest die mail voor op de radio. Ik vind het stuitend werkelijk. Stuitend."

"Ik vind het te gek voor woorden dat als ik een mail naar iemand stuur, dat een derde persoon die mail op de radio of tv voor staat te lezen", gaat de tirade verder. Het is niet 'chic' en niet 'ethisch', foetert Derksen.

"Ik was ook een beetje verbijsterd", vervolgt hij kwaad. "En weet je wat het antwoord was van de eindredactie? Ah joh, zo’n relletje maakt toch niet uit? We hebben altijd wel eens een relletje. Ik denk: nou ja, je bent onbetrouwbaar en je begrijpt het niet. Eén ding hebben ze bereikt, want ik zal ze nooit meer een mail sturen.”