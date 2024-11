Johan Derksen grapt tijdens terugkeer in Vandaag Inside: ‘Ik zag mijn buurman net weglopen’

Johan Derksen keerde woensdagavond terug aan tafel bij Vandaag Inside. De Snor stapte maandagavond al na drie minuten op na een clash met presentator Wilfred Genee, waarna hij ook op dinsdag wegbleef. Voetbalzone vat zijn spraakmakende terugkeer samen!

Derksen liep maandagavond al bij het begin van de uitzending weg. Het was het gevolg van een al langer sluimerende ruzie tussen de oud-linksback en presentator Genee, een akkefietje dat maandagavond tot uitbarsting kwam. "Krijg lekker de tering", zei Derksen onder meer.

Onder luid applaus werd Derksen woensdag ontvangen in de studio. “Dit heb ik gisteren zo gemist. Ik heb nog gevraagd of mijn vrouw iets kon doen. Ik kan beter hier zitten dan me thuis zitten ergeren.”

Diverse journalisten stonden dinsdag voor de deur bij Derksen. “Dan heb je de hele dag camerateams bij je voordeur, maar ook bij je achterdeur. Die de hele tijd sigarendoosjes door de brievenbus doen in de hoop dat je opendoet.”

Tijdens de uitzending deelden Genee en Derksen onderling toch nog wat sneertjes uit, maar het einde werd gehaald. In het tweede blok liet René van der Gijp op humoristische wijze blijken dat het hem allemaal niet zoveel interesseert. “Johan, het zou wel lullig zijn... Jij komt nooit zo vroeg thuis als afgelopen maandag. Maar dat je thuiskomt en dat je vrouw dan met de buurman op de bank zit!”

Van der Gijp ging verder. “Dit was wel heel onverwachts natuurlijk he?” Derksen haaket in. “Jij zegt dit nu wel, maar ik zag mijn buurman wel net weglopen...”

Aan het einde van de uitzending blikte het trio nog terug. Genee is tevreden. “Toch een prestatie weer dit.” Derksen kon het niet laten om nog even in te haken. “God wat heb ik me in zitten houden zeg!"