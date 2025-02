Johan Derksen: 'Goede voetballer, aardige jongen, maar af en toe een vervelend zeurpietje'

Johan Derksen vindt Joey Veerman een goede voetballer, maar stipt tevens een andere kant van de PSV-middenvelder aan. De Snor luisterde afgelopen week met verbazing naar Veerman na zijn fout tijdens het uitduel met Juventus (2-1) in de Champions League.

''Dat blijf ik ook zeker doen. Daar mag iedereen wat van vinden, daar geef ik helemaal niks om. Het is ongelukkig dat zo’n bal daarna binnenvliegt Ik weet dat 95 procent van de voetballers die bal wel wegschiet, maar ik heb dat gewoon niet. Daar moet iedereen maar mee leren leven. Dat ga ik zeker niet doen'', zei Veerman dinsdag bij Ziggo Sport over zijn fout, waarna Weston McKennie scoorde voor Juventus.

Derksen is vrijdag in Vandaag Inside niet mild voor Veerman. ''Hij is af en toe een vervelend zeurpietje.'' Presentator Wilfred Genee is het niet eens met die opmerking. ''Joey is juist een leuke gozer.''

Volgens Derksen is Veerman juist niet leuk bij sportieve tegenslag. ''Niet als hij wat teleurstellingen heeft, een keer slecht heeft gespeeld of een slechte recensie heeft gehad.'' Tafelgenoot Hélène Hendriks zit op de lijn van Derksen. ''Een beetje zelfkritiek mag wel.''

René van der Gijp vindt dat Veerman soms te eerlijk is als hij op tv verschijnt. ''Je kan dat ook eigenlijk beter niet zeggen, dat hij dat blijft doen. Hij had beter kunnen zeggen: 'Ik had hem inderdaad beter weg kunnen peren'. Dat is natuurlijk handiger.''

Hendriks voegt toe dat Veerman niet altijd voor de voetballende oplossing moet gaan. ''Op zo'n moment kan dat niet.'' Genee benadrukt tot slot dat hij de eerlijkheid van de PSV'er zeer waardeert. ''Er zijn niet veel voetballers die altijd tekst hebben, maar hij wel. Of het altijd handig is wat hij roept... Maar dat is toch niet belangrijk in het leven?''

''Het is een aardige jongen en een goede voetballer. Alleen betrap ik hem er altijd op dat hij iets van kritiek krijgt, hij altijd meteen heel tegen de keer in is'', zo besluit Derksen zijn analyse over Veerman.