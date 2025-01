Johan Derksen gaat direct los als Brobbey ter sprake komt: 'Het is toch belachelijk!'

Johan Derksen windt er vrijdag in Vandaag Inside bepaald geen doekjes om. De vaste tafelgast van de populaire talkshow is verbijsterd door de concrete interesse van West Ham United in Brian Brobbey.

''Het is toch belachelijk dat West Ham United Brobbey haalt?'', snapt Derksen werkelijks niets van de serieuze belangstelling van de Oost-Londense club voor de spits van Ajax.

''Je weet van Brobbey één ding: hij scoort niet'', aldus de verbaasde Derksen, die bijval krijgt van tafelgenoot Hélène Hendriks. ''Dat is het gekke: hij heeft pas drie doelpunten gemaakt dit seizoen in heel veel speeltijd.''

René van der Gijp werpt op dat de verdedigers in de Premier League doorgaans 'heel sterk' zijn. ''Je moet wel sterk zijn, maar je moet ook de finesse hebben om die bal erin te pompen'', vult Hendriks aan.

''Als die jongen in Duitsland niet kan wennen... In Engeland moet hij links rijden en krijgt hij zo'n Engels ontbijt'', aldus Derksen, die de lachers op zijn hand krijgt. ''Dit is een jongen die zich niet makkelijk aanpast. Dat hebben we in Duitsland gezien, daar had hij ook een topsalaris.''

Brobbey is volgens De Telegraaf vrijdagavond per vliegtuig afgereisd naar Londen, waarschijnlijk om verder te praten met West Ham United. Tottenham Hotspur lijkt inmiddels definitief afgehaakt voor de aanvaller. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez weigert commentaar te geven, waardoor niet met zekerheid is te zeggen dat Brobbey weer met West Ham gaat praten.

De Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio meldt vrijdagavond laat dat AS Roma is afgehaakt voor Brobbey, omdat de middenmoter in de Serie A niet bereid is om om tussentijds 30 miljoen euro neer te leggen voor de begeerde spits.