Johan Derksen baalt stevig van 'verschrikkelijke Ajax-speler': 'Feestdag als hij wordt opgepakt'

Johan Derksen heeft het helemaal gehad met Quincy Promes, die tegenwoordig uitkomt voor United FC uit Dubai. Het boegbeeld van Vandaag Inside kan niet wachten totdat de meervoudig veroordeelde vleugelaanvaller in Nederland in de gevangenis terechtkomt.

Wilfred Genee vraagt Derksen cynisch of hij niet liever Mohammed Derksen zou willen heten. De presentator doelt daarmee op de liedtekst 'Want zou je in mijn schoenen staan, QP is verleden tijd en Mohammed is mijn nieuwe naam'. Promes rapt deze zin in zijn nieuwe nummer 'Vloek', gemaakt in samenwerking met Fatah.

''Mohammed, die verschrikkelijke Ajax-speler'', opent Derksen nog enigszins lachend het item over Promes, die tussen 2019 en 2021 het shirt droeg van Ajax.

De vaste tafelgast van de dagelijkse talkshow gaat vervolgens serieus verder. ''Het is toch een schande dat die gozer daar in een peperdure auto in het zonnetje zit en bij een tweededivisieclubje speelt. En zijn zakken vult en een lange neus naar Nederland maakt.''

''Het moment dat ze hem een keer in zijn kraag pakken, en dat hij zijn straf uit moet zitten, wordt voor mij een feestdag hoor. Een griezel van een gozer'', spreekt Derksen er schande van dat Promes momenteel vrijuit beweegt in Dubai.

''Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk gebeuren. Want in Dubai komt dit natuurlijk niet goed over, die publiciteit. En ik denk dat je op deze manier een bepaalde druk kan uitoefenen, ook op die autoriteiten daar, om hem uit te leveren'', vult Valentijn Driessen aan.

''Maar die Russen zitten daar ook achter, die pikken dat niet. Want Promes wil ook Russisch staatsburger worden, dat is geloof ik net niet gelukt. Dus die pikken het niet als de autoriteiten in Dubai hem uitleveren aan Nederland. Of zeven en een half jaar zitten, of levenslang Dubai'', aldus Driessen.

Promes

Promes werd onlangs opgezocht door Mike Verweij van De Telegraaf, maar weigerde een interview te geven. ''Er is zóveel onzin over me geschreven dat het beter is om even niets te zeggen. Ik wacht wel af wat jij ervan maakt.''