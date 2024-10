Johan Bakayoko nieuwe duurste Eredivisie-speler; één PSV-speler ziet marktwaarde vertienvoudigen

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Voetbalzone zocht uit hoe de transferwaarden van de PSV-spelers zijn veranderd ten opzichte van de vorige meting.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen de duizenden gebruikers en de market value admins van de site.

Stijgers

Met de nieuwste periodieke update van Transfermarkt heeft Peter Bosz bij PSV de beschikking over de duurste Eredivisie-speler. Waar Feyenoord-spits Santiago Gimenez met 45 miljoen euro enkele maanden geleden nog de kroon spande, is Johan Bakayoko - die de afgelopen wedstrijden niet altijd verzekerd was van een basisplek - de nieuwe MVP van de Eredivisie.

De 21-jarige Belg steeg namelijk 5 miljoen euro in waarde en is nu - met 45 miljoen euro - volgens Transfermarkt de duurste Eredivisie-speler die er rondloopt. Jerdy Schouten, die in de nieuwe marktwaarden weer een stijging - ditmaal van 7 miljoen euro - noteerde, is de op één na meest waardevolle PSV’er, met 35 miljoen euro.

Ook Malik Tillman blijft behoorlijk aan de weg timmeren. De Amerikaans international heeft een nieuwe marktwaarde van 25 miljoen euro - een stijging van 5 miljoen euro - en zal PSV zodoende vermoedelijk een hoop geld opleveren.

Zomeraanwinst Ryan Flamingo laat ook een zeer verdienstelijke indruk achter in Eindhoven en was een van de uitblinkers bij het duel tussen PSV en Sporting Portugal, waarin hij doelpuntenmachine Viktor Gyökeres een meer dan vervelende avond bezorgde.

Die sterke optredens worden ook erkend door Transfermarkt. De Duitse site kent Flamingo een waardestijging van 5 miljoen euro toe, waardoor de centrumverdediger annex middenvelder nu 12 miljoen euro waard zou zijn.

Matteo Dams stijgt procentueel het hardst bij PSV. De linksback brak vrij plotseling door in de hoofdmacht en werd zelfs beloond met een plek in de voorselectie van het Belgische nationale elftal. Zijn marktwaarde is dan ook aanzienlijk toegenomen, een vertienvoudiging zelfs: van 350.000 naar 3,5 miljoen euro.

Couhaib Driouech, Adamo Nagalo en Richard Ledezma stegen ook allen in marktwaarde. Driouech en Nagalo krikten hun waarde op met één miljoen euro (naar respectievelijk 5 en 7 miljoen euro), terwijl Ledezma met een stijging van 1,6 miljoen euro nu op 2,5 miljoen euro getaxeerd wordt.

Dalers

Joey Veerman, die de titel van meest waardevolle PSV’er tijdens de vorige meting nog deelde met Bakayoko, moet nu afscheid nemen van die eer. Volgens Transfermarkt is de middenvelder 5 miljoen euro minder waard geworden. Nu stokt de marktwaardeteller voor de geblesseerde Veerman op 35 miljoen euro.

Ook vleugelaanvallers Noa Lang en Hirving Lozano zagen hun marktwaarde dalen. Lang sukkelt al een tijdlang met blessures en bekoopt dat met een marktwaardedaling van 20 miljoen naar 18 miljoen euro. De waarde van Lozano, die in de winter vertrekt naar de Verenigde Staten, zakte zelfs met drie miljoen (van 18 naar 15 miljoen) euro.

Nieuwkomers Ivan Perisic (35) en Rick Karsdorp (29) leveren ook de nodige marktwaarde in. De Kroaat ziet zijn waarde gehalveerd worden, van 4 naar 2 miljoen euro, terwijl Karsdorp ook twee miljoen euro van zijn marktwaarde ziet verdwijnen (tot 5 miljoen). Armando Obispo moet zich berusten in een daling van één miljoen euro.