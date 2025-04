Joey Veerman neemt na FC Twente - PSV geen blad voor de mond als hij wordt gevraagd naar Malik Tillman

Joey Veerman vindt dat Peter Bosz de goede beslissing heeft genomen door Malik Tillman op de bank te laten beginnen bij FC Twente – PSV. Eerstgenoemde zag dat Guus Til, de vervanger van de Amerikaan, een hele goede wedstrijd speelde, een assist gaf én scoorde.

“De een z’n dood is de ander z’n brood, hè”, zegt Veerman voor de camera van ESPN. “Guus heeft volgens mij al vijf bonuswedstrijden gespeeld”, lacht de spelverdeler.

“Als je te laat komt op een wedstrijddag... De trainer heeft gewoon gelijk, dan hoor je niet te spelen, nee”, is Veerman duidelijk.

Ook Ivan Perisic maakte indruk in Enschede. De gesprekken om zijn aflopende contract te verlengen lopen nog. “Ik had geen idee dat ze in gesprek waren”, zegt Veerman. “Of ik hem een beetje kan bespelen om te blijven? Ik ga m’n best doen, als jullie dat willen.”

PSV verkleint de achterstand op Ajax door de zege tegen FC Twente naar zes punten. Veerman geeft de landstitel nog niet op. “Sparta is volgens mij in topvorm de laatste drie weken. We gaan het zien”, zegt hij over het duel in de Johan Cruijff ArenA van zondagmiddag.

“We hopen dat we de druk erop kunnen houden en dat Sparta een stuntje kan neerzetten. Of ik er echt geloof in heb? Kijk, zes punten met nog vier wedstrijden is moeilijk. Maar goed, twee dagen geleden waren het nog negen punten en vijf wedstrijden. Het kan allemaal.”