‘Jobe Bellingham kan voor 25 miljoen euro prachtige transfer maken’

Borussia Dortmund heeft zich bij Sunderland gemeld voor de diensten van Jobe Bellingham, weet Sky Deutschland. Daarmee kan de negentienjarige Engelsman in de voetsporen treden van zijn oudere broer Jude, die inmiddels furore maakt op het middenveld van Real Madrid.

Jude Bellingham speelde tussen 2020 en 2023 in het shirt van BVB. In Dortmund groeide hij uit tot een van de beste voetballers van de wereld. Real Madrid nam Bellingham vorige zomer voor liefst 113 miljoen euro over.

Nu heeft Borussia Dortmund de jongste Bellingham-telg in het vizier. Sunderland laat de tweevoudig international van Jong Engeland echter niet zomaar gaan. The Black Cats zouden minstens 25 miljoen euro verlangen voor Bellingham.

Bellingham is dit seizoen een belangrijke kracht op het middenveld van de koploper van het Championship. In juli 2023 kwam de rechtspoot voor slechts 1,75 miljoen euro over van Birmingham City.

Bij Birmingham City debuteerde Bellingham al op zestienjarige leeftijd op het tweede niveau van Engeland. In totaal speelde hij 26 officiële wedstrijden namens zijn jeugdliefde, waarin hij regelmatig zijn potentie toonde.

Inmiddels staat de teller voor Bellingham op zestig officiële wedstrijden namens Sunderland, waarin hij goed was voor negen doelpunten en twee assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 12 miljoen euro.

Bellingham speelt bij Sunderland overigens met zijn voornaam Jobe op zijn rug. De middenvelder heeft meermaals aangegeven dat hij niet wil teren op de naam van zijn oudere broer, maar liever zelf een carrière opbouwt.