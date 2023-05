Jeugdspeler (15) wordt afgeranseld op toernooi in Frankfurt en overlijdt

Woensdag, 31 mei 2023 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:28

Een vijftienjarige jeugdspeler uit Berlijn is overleden na in elkaar te zijn getrapt tijdens een wedstrijd, zo bevestigt de Duitse politie. De jongen raakte zondag op een internationaal jeugdtoernooi in Frankfurt verstrikt in een vechtpartij en werd zodanig toegetakeld dat hij hersendood werd verklaard.

De jeugdspeler van JFC Berlin werd sindsdien in kunstmatig coma gehouden voor orgaandonatie en is inmiddels dus overleden. De komende dagen vindt autopsie plaats. Er is een zestienjarige Franse speler van FC Metz opgepakt als verdachte in de zaak. De verdachte blijft gedurende het onderzoek in voorlopige hechtenis. FC Metz laat in een korte reactie weten 'diep geschokt te zijn door deze tragedie'.

Op het jeugdtoernooi in Frankfurt was ook een Nederlands team actief, namelijk de Onder 16 van DRC uit Durgerdam. De Telegraaf sprak met enkele ooggetuigen. "Er brak een vechtpartij uit rond de middenstip, waarna een jongen op de grond belandde en bleef liggen", zei DRC-coach Alex Klusman. Hulpverlening kwam traag op gang. "Ze kwamen pas na een kwartier. Onze jongens hebben de reanimatie gezien en de arrestatie van de mogelijke dader."

Klusman is kritisch op profvoetballers die het verkeerde voorbeeld geven, zoals Steven Berghuis die na de wedstrijd met Ajax bij FC Twente een supporter sloeg. "Ook al zegt zo iemand iets verschrikkelijks, houd je in. Het normaliseert geweld, dat nemen die jongens over." Het jeugdtoernooi in Frankfurt werd direct afgelast.