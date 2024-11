'Jesper Karlsson kan anderhalf jaar na vertrek bij AZ weer terugkeren in de Eredivisie'

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport lonkt een terugkeer van Jesper Karlsson in de Eredivisie. De Zweedse vleugelaanvaller zou naar verluidt op huurbasis mogen vertrekken bij zijn huidige club Bologna. FC Utrecht en FC Twente houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Het huwelijk tussen Karlsson en Bologna is nog niet echt een gelukkige geweest. De inmiddels 26-jarige vleugelspits vertrok in de zomer van 2023 naar Italië. Hij verruilde AZ voor Bologna in een deal waar de Alkmaarders ruim elf miljoen euro voor zijn werknemer ontving.

Het Italiaanse avontuur verliep voor Karlsson tot dusverre niet zoals gehoopt. Vorig seizoen worstelde de geboren Zweed met blessures, aan de knie en aan de enkel, en moest het veelal doen met invalbeurten. Uiteindelijk kwam hij tot zeven duels onder het bewind van de inmiddels naar Juventus vertrokken Thiago Motta.

Daarin wist hij niet te scoren en was hij ook niet via een assist betrokken bij een doelpunt. Dit seizoen verloopt het iets voorspoediger voor de ex-AZ'er. Afgelopen weekend noteerde Karlsson zelfs zijn eerste treffer in dienst van Bologna, door de de 1-3 tegen de touwen te werken in het met 2-3 gewonnen duel met AS Roma.

Toch lijkt Bologna volgens het Italiaanse medium aan te sturen op een tijdelijk vertrek van de flankspeler, die in zijn laatste seizoen in de Eredivisie goed was voor negen treffers en vier assists. In de winterstop zou de collega van onder meer Sam Beukema en Thijs Dallinga op zoek mogen gaan naar een nieuwe werkgever.

FC Utrecht en FC Twente, de huidig nummer twee en vijf van de Eredivisie, worden door Corriere dello Sport genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor Karlsson, die in totaal 124 wedstrijden speelde voor AZ. Er zijn echter ook andere kapers op de kust.

Vanuit België is er namelijk ook serieuze interesse in de aanvaller. Royal Antwerp, waar onder anderen Gyrano Kerk en Vincent Janssen voetballen, en KRC Genk zouden ook op het vinkentouw zitten.