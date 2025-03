Jeremie Frimpong speelt absolute hoofdrol in sensationele comeback Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft zondag een sensationele zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg van Xabi Alonso leek lange tijd op weg naar een vrij kansloze nederlaag, maar draaide een 3-1 achterstand in het slot compleet om: 3-4. Jeremie Frimpong speelde een belangrijke rol met een treffer én de assist op de winnende treffer van Patrik Schick, diep in blessuretijd. Leverkusen profiteert van het gelijkspel van koploper Bayern München op zaterdag en staat nu zes punten achter.

Bijzonderheden:

De wedstrijd tegen het voor Champions League strijdende Stuttgart beloofde een zware dobber te worden voor Leverkusen en niets bleek minder waar. Stuttgart kwam na een kwartier op voorsprong via Bosnisch international Ermedin Demirovic, die binnentikte na een initiële redding van Lukas Hrádecký.

Nick Woltemade verdubbelde de score vlak na rust door een uitstekende voorbereidende dribbel van Enzo Millot van dichtbij te bekronen. Leverkusen vocht zich terug en kwam al vrij snel op 2-1 via Oranje-international Frimpong, die via de handschoenen van Alexander Nübel de verre hoek vond: 2-1.

Nadat de uiterst onfortuinlijke Granit Xhaka op de verkeerde plek stond en een eigen doelpunt maakte na redding van Hrádecký, leek alles verloren voor Leverkusen. Niets bleek echter minder waar. Allereerst werd het 3-2 via Piero Hincapié, die fraai de bovenhoek vond uit een hoekschop.

Stuttgart hield lange tijd vol, maar twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd het alsnog gelijk. Een voorzet van Victor Boniface werd door Stuttgart-speler Angelo Stiller in zijn eigen verre hoek verlengd.

Zoals Leverkusen met name vorig seizoen de ene na de late zege binnensleepte, gebeurde dat ook zondagavond in Stuttgart. Frimpong zette razend scherp voor en Schick kopte knap binnen: 3-4.