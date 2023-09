Jeremie Frimpong komt met kraakheldere reactie op straf van Ronald Koeman

Donderdag, 7 september 2023 om 10:58 • Wessel Antes • Laatste update: 11:24

Jeremie Frimpong heeft tegenover het Duitse Kicker gereageerd op de straf die hij heeft gekregen van bondscoach Ronald Koeman. De 22-jarige vleugelverdediger heeft onlangs gesproken met KNVB-directeur Nigel de Jong en ziet zichzelf nog altijd in het shirt van Oranje spelen. Frimpong kreeg de schorsing opgelegd van Koeman vanwege zijn afzegging bij Jong Oranje voor het jeugd-EK. De rechtspoot accepteert de sanctie zonder te klagen.

In een interview met het Duitse magazine komt de straf kort ter sprake. “Ik heb dit intern besproken met KNVB-directeur Nigel de Jong. Het was een goed gesprek en we kijken nu vooruit. Natuurlijk zie ik mijzelf nog spelen onder Koeman. Nederland is mijn land, ik speelde voor de jeugdelftallen toen ik jong was en ik blijf achter mijn keuze staan.” Frimpong is in Amsterdam geboren, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Engeland. Tot dusver speelde hij elf jeugdinterlands voor Nederland in verschillende elftallen.

Frimpong is ook dit seizoen uitstekend begonnen bij Bayer Leverkusen. Waar werd verwacht dat de pijlsnelle vleugelverdediger deze zomer een transfer zou maken, is hij nog altijd in de Bundesliga te bewonderen. In de eerste vier officiële duels was Frimpong goed voor twee doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 40 miljoen euro. In de BayArena ligt Frimpong, die ook voor Engeland en Ghana mag uitkomen, nog vast tot medio 2025.

Uitleg Koeman

Afgelopen maandag gaf Koeman tijdens de persconferentie in Zeist uitleg over het vermijden van Frimpong in zijn selectie. “Ik word niet moe van Frimpong en ik heb inmiddels met hem gesproken. Tenminste, Nigel (De Jong, technisch directeur, red.) heeft dat namens de KNVB gedaan. Want we zijn natuurlijk ook niet blij met spelers die afzeggen voor Jong Oranje. Wij vinden dat je altijd beschikbaar moet zijn en daar heeft Nigel met hem over gesproken. Hij wil zelf nog steeds graag voor het Nederlands elftal uitkomen, maar ik heb intern bij de KNVB wel gezegd dat hij voor deze interlandperiode niet oproepbaar was. Je kan het als een soort straf zien, maar ik vind wel dat er een soort verplichting bij spelers moet zijn dat je uitkomt voor welk vertegenwoordigend elftal dan ook.”