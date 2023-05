‘Je zou bijna gaan denken dat Blind het lievelingetje van Ronald Koeman is’

De analisten van het programma Voetbalpraat vinden de selectie van Daley Blind voor het Nederlands elftal een opmerkelijke keuze van Ronald Koeman. De bondscoach maakte eerder op de maandag de 26-koppige selectie bekend voor de Final Four van de Nations League en heeft onder meer gekozen voor Blind, die bij Bayern München tot slechts 157 officiële speelminuten kwam in de tweede seizoenshelft.

“De meest opmerkelijke keuze van Koeman is eigenlijk Daley Blind”, concludeert commentator Arno Vermeulen wanneer Oranje ter sprake komt. “Als je al maanden nul minuten speelt bij Bayern maar toch in de selectie van het Nederlands elftal zit, dan krijg je wel het idee dat hij het lievelingetje van de trainer is. Maar dat mag.” Collega-analisten Kenneth Perez en Maarten Wijffels vinden het besluit van de bondscoach minder opmerkelijk.

Wijffels: “Hij heeft 26 spelers opgeroepen, hè. Daarom denk ik dat Blind er nu nog bij zit. Koeman wil natuurlijk een paar man overschot hebben en het is een speler die geen verrassingen voor Koeman heeft. Maar uiteindelijk mogen de landen 23 spelers op de wedstrijdformulieren hebben, dus er vallen er nog 3 af. Ik denk dat hij één van die afvallers is als iedereen fit blijft”, aldus de journalist, wiens verhaal niet volledig wordt gesteund door Perez.

“Je weet toch helemaal niet of hij een van die afvallers is”, reageert de Deen. “De training moet dat toch gaan uitwijzen? De trainer kan hem op drie posities inzetten, al moet nog wel blijken of hij op alle drie de posities goed genoeg is. Hij heeft weliswaar al een half jaar niet gevoetbald, maar Andries Noppert heeft bijvoorbeeld ook al die tijd niet gespeeld. Voor mij is niet spelen ook geen argument meer bij het selecteren”, besluit Perez.

De volledige selectie van Oranje:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (sc Heerenveen)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) en Jurriën Timber (Ajax).

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV) en Wout Weghorst (Manchester United).