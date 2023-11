‘Je moet Xavi Simons op z'n flikker geven, daar is toch niets mis mee?’

Maandag, 20 november 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

Ronald Waterreus is niet onder de indruk van het spel van Xavi Simons bij Oranje. De oud-doelman laat in het programma Rondo van Ziggo Sport weten het eens te zijn met de stelling dat de spelmaker van RB Leipzig 'best eens op zijn flikker mag krijgen'. "Natuurlijk, daar is toch niets mis mee?"

Waar Simons bijna wekelijks uitblinkt bij Leipzig, loopt het bij Oranje nog wat minder vlot met de spelmaker. Tijdens de 1-0 zege op Ierland in de EK-kwalificatie speelde Simons een ondermaatse wedstrijd. In tien interlands kwam de twintigjarige Amsterdammer nog niet tot scoren. Dat is opvallend te noemen, daar Simons voor zijn club al 6 goals en 8 assists liet noteren in 18 wedstrijden.

De matige wedstrijd van Oranje en Simons in het bijzonder is ook de tafelgasten bij Rondo niet ontgaan. Zo zegt Rafael van der Vaart: "Neem nou Xavi Simons. Die wil zich zó erg bewijzen, dat het een beetje teveel wordt. Dan maakt hij foute keuzen. Ik ben enorm fan en wat hij in Duitsland laat zien is niet normaal, maar in het Nederlands elftal is het allemaal net niet."

"Het enige wat hij wel heel goed doet is dat hij zich niet verstopt. Hij blijft gaan, hij blijft hopen. Hij heeft ook pech, hè. Op een gegeven moment schiet hij tegen Gakpo aan. Maar deze bal bijvoorbeeld had hij al eerder aan Dumfries moeten geven." Van der Vaart beschrijft een moment in de 48ste minuut. De opstomende Simons wachtte ogenschijnlijk iets te lang met de pass naar rechts naar de eveneens mee opgekomen Denzel Dumfries. "Dan maak je de juiste keuzes."

"Je moet met spelers bezig blijven", vult Waterreus aan. "Of hij heeft een speler in het veld nodig die hem er ook op wijst dat die bewijsdrang wel fijn is, maar dat hij ook in het belang van een elftal moet spelen. Zoals Rafael zei blinkt hij wekelijks uit in de Bundesliga. Het is een geweldige speler en zijn toekomst is rooskleurig, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar je kunt het ook overdrijven. Afgelopen zaterdag heb je eigenlijk heel weinig aan hem gehad."

Waterreus denkt dat er te weinig corrigerend vermogen is bij Oranje. "Je ziet onderling heel weinig corrigerend vermogen. Zo'n jongen heeft nu min of meer een interland weggegooid." Presentator Wytse van der Goot stelt dat Simons misschien wel 'op zijn flikker moet krijgen'.

Waterreus is het daar roerend mee eens. "Natuurlijk, daar is toch niets mis mee? Dan zegt toch niemand tegen hem dat hij niet kan voetballen? Dat weet iedereen echt wel, dat hij héél goed kan voetballen. Alleen als je het elke interland zo gaat doen, heb je er nu niet veel aan. Dat komt ook wel, maar er moeten mensen zijn die af en toe zeggen: 'Doe nou even rustig, het komt wel. Die bal vliegt er straks wel een keer in.'"