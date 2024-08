Jayden Braaf (21) wordt tijdelijk verlost van uitzichtloze situatie bij Hellas Verona

Jayden Braaf speelt dit seizoen op huurbasis voor Salernitana in de Serie B, zo maken de Italianen bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Amsterdammer wordt gehuurd van Hellas Verona, waar hij op een dood spoor was beland. Op het tweede niveau van Italië hoopt Braaf weer aan spelen toe te komen.

De buitenspeler heeft in de jeugdopleiding van Ajax, PSV en Manchester City gespeeld. Het grootste deel van zijn opleiding genoot hij in Eindhoven. The Citizens namen hem in de zomer van 2018 transfervrij over van PSV, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht van de Engelsen kwam het nooit.

Na een verhuurperiode bij Udinese koos Braaf medio 2022 eieren voor zijn geld en maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund, waar hij in het tweede elftal minuten hoopte te gaan maken.

Dat lukte nauwelijks, waardoor de rechtspoot een half jaar later op huurbasis vertrok naar Hellas Verona, dat hem in de zomer van 2023 ook definitief overnam.

Mede vanwege een blessure kwam Braaf ook bij Verona weinig aan spelen toe. In de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Fortuna Sittard, waar hij eveneens allesbehalve onomstreden was.

Braaf stond geen enkele keer in de basis. Wel mocht hij zes keer invallen. De buitenspeler kon geen doelpunt of assist noteren gedurende zijn tijd in Limburg.

Het is niet bekend of Salernitana een optie tot koop heeft bedongen in de huurdeal met Verona. Braaf ligt nog tot medio 2026 vast bij laatstgenoemde club.