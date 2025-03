Jasper Cillessen groeit in de herfst van zijn carrière plots uit tot penaltykiller

Jasper Cillessen heeft zondag voor de tiende keer in zijn carrière een strafschop gestopt. De voormalig Oranje-international verloor met zijn Las Palmas met 1-0 van Real Betis, maar diep in blessuretijd was de vreugde desondanks groot toen hij de elfmetertrap van Isco met een knappe reflex keerde.

Las Palmas bivakkeert op een alarmerende negentiende plaats in LaLiga en dus kunnen de eilandbewoners de punten bijzonder goed gebruiken.

Las Palmas hield lang stand, mede dankzij een fraaie redding van Cillessen op een schot van dichtbij van Jesús Rodríguez.

Halverwege de tweede helft was het alsnog raak voor Betis. Diego Llorente schoot met een heerlijke dropkick raak.

In de slotfase slaagden de bezoekers er niet meer in op gelijke hoogte te komen en leek de 2-0 aanstaande, toen Isco mocht aanleggen voor een strafschop.

Isco koos voor een laag schot in de rechteronderhoek. Cillessen dook naar dezelfde hoek en keerde de strafschop met een heerlijke reflex.

De 35-jarige Groesbeker staat nu op tien gestopte strafschoppen in zijn carrière. Drie daarvan stopte hij dit seizoen.

In augustus keerde hij een pingel van Dani Raba (CD Leganés). Begin februari moest Girona-speler Abel Ruiz zijn meerdere erkennen in Cillessen.