Jan Smit: ‘Krankzinnig! KNVB buigt als een knipmes voor Feyenoord’

Maandag, 25 september 2023 om 22:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Jan Smit zette maandagavond eerst een duidelijk statement op zijn Instagram-account en haalt in De Telegraaf nog veel harder uit naar de KNVB. De voorzitter van FC Volendam gaat absoluut niet akkoord met het uitstellen van de wedstrijd uit bij Ajax, een besluit dat genomen is vanwege het uitspelen van Ajax- Feyenoord (0-3). "Krankzinnig! Arne Slot nam het woord in de mond, maar dít is pas competitievervalsing", aldus de bekende volkszanger.

De KNVB kwam in een lastig parket door het definitief staken van Ajax - Feyenoord zondagmiddag in minuut 55 bij een 0-3 stand. De voetbalbond besloot om het inhalen daarvan te plannen op woensdag om 14:00 uur. Het duel Ajax - FC Volendam, dat woensdag om 21:00 uur gepland stond, is tot nader order uitgesteld. "De algemeen directeur (Dennis te Kloese, red.) en jurist (Joris van Benthem) van Feyenoord rijden naar Zeist, Arne Slot rept voor de camera over competitievervalsing en de KNVB buigt als een knipmes", verzucht Smit.

Het gaat Volendam niet specifiek om Feyenoord. "Laat duidelijk zijn dat ik niks tegen Feyenoord heb. Maar dit is een probleem tussen Ajax en Feyenoord. Wij worden er nu met de haren bijgesleept. Ongeveer veertig keer eerder is een duel definitief gestaakt. En telkens werd die wedstrijd op het eerst volgend beschikbare moment in het speelschema ingehaald. Maar nu gelden kennelijk andere wetten. Helaas heeft het er alle schijn van dat bepaalde clubs voor de KNVB belangrijker zijn dan andere."

Volendam voelt zich zwaar gedupeerd en zal Ajax steunen bij een eventueel kortgeding. "Een voetbalbond hoort er voor al zijn leden te zijn. Maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het belang van Feyenoord, dat zelf aangeeft de gestaakte wedstrijd tegen Ajax niet in november te willen uitspelen, zwaarder weegt dan dat van FC Volendam. Wij zullen dit seizoen al alle zeilen moeten bijzetten om zo snel mogelijk een paar plaatsen te stijgen. Denk je dat wij Ajax niet liever treffen als het daar crisis is?"