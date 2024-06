Jan Joost van Gangelen verzint ter plekke bijnaam voor Antoine Griezmann

De keuze van bondscoach Ronald Koeman om Tijjani Reijnders van de 10-positie een linie naar achteren te halen heeft alles te maken met de aanwezigheid van Antoine Griezmann bij Frankrijk. De aanvaller annex middenvelder van les Bleus dartelt vaak tussen de linies, reden genoeg voor ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen om een nieuwe bijnaam voor hem te verzinnen: 'De Vlinder'.

Koeman kiest ervoor om Joey Veerman te slachtofferen in een poging zo meer grip te krijgen op de alom aanwezige Griezmann. De bondscoach benadrukte tegenover de NOS dat de mindere wedstrijd van Veerman tegen Polen (1-2 winst) niets te maken heeft met de keuze om de PSV'er aan de kant te houden, maar dat die alles te maken heeft met Griezmann.

Reijnders is volgens Koeman beter in staat om tegen Frankrijk zowel aanvallend als verdedigend een bijdrage te leveren dan Veerman. Hans Kraay junior denkt niet dat alleen Reijnders de aangewezen man is om Griezmann onschadelijk te maken. "Ik kan me dat niet voorstellen, dat zou wel heel ouderwets zijn, dat je Griezmann maar door één iemand laat schaduwen."

Van Gangelen stipt aan dat Reijnders 'wel vier longen heeft'. "Ja, maar Griezmann is overal. In de punt, half in de punt, op rechts, op links... Ik denk dat je die in de zone heel, heel fel moet aanpakken. Maar ik denk niet dat je hem een-op-een kan laten volgen. Daar twijfel ik over."

Van Gangelen verzint vervolgens spontaan een bijnaam voor Griezmann. "'Le Papillon', 'De Vlinder'. Dat vind ik voor Griezmann... Die is overal en nergens." Of de nieuwe bijnaam van Griezmann gaat aanslaan, valt nog maar te bezien. De topscorer aller tijden van Atlético Madrid staat nu vooral bekend als Le Petit Prince, oftewel De Kleine Prins.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Kanté, Griezmann, Tchouaméni; Dembélé, Thuram, Rabiot.

