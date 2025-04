Jan Boskamp ziet toekomstig spits van Feyenoord rondlopen: 'Kan goed voetballen en scoort makkelijk'

Jan Boskamp verwacht dat Kelvin Nijenhuis (17) binnen een paar jaar in De Kuip speelt. De clubicoon van Feyenoord ziet daarom niets in de suggestie om Mexx Meerdink (21) van AZ aan te trekken.

De spitspositie blijft een veelbesproken onderwerp bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben met Ayase Ueda (26) en Julián Carranza (24) twee opties rondlopen in De Kuip.

Met Stéphano Carrillo (19) en Zépiqueno Redmond (18) gaf Feyenoord dit seizoen ook al eens twee jonge spitsen de kans. In de podcast Boskamp & Klein Gijp zegt eerstgenoemde dat hij veel verwacht van een andere tiener: Neijenhuis.

Nicky van der Gijp, de zoon van René, denkt dat Feyenoord nog een spits moet kopen. “Zou Mexx Meerdink geen goede spits zijn om erbij te halen voor Feyenoord? Hij heeft als invaller heel veel goals gemaakt bij AZ. Het is een talentvolle speler die graag beter wil worden. Je kan hem nu nog goedkoop oppikken...”

Boskamp is minder gecharmeerd van Meerdink. “Dan ga ik eventjes achterom kijken en denk ik dat we nog wel wat leuke spelertjes hebben rondlopen. Kelvin Neijenhuis bijvoorbeeld, die is zeventien jaar.”

Van der Gijp junior denkt dat Neijenhuis nog te jong is en vraagt zich af of hij klaar is voor de Champions League. Boskamp is het niet eens met zijn jongere vriend. “Hij kan goed voetballen en scoort makkelijk. En dan ga jij lopen zeiken dat we een reservespeler van AZ moeten halen...”

De in Zierikzee geboren Neijenhuis staat al jarenlang te boek als een van de grootste aanvallende talenten op Varkenoord. Momenteel is hij de spits van Feyenoord Onder 19. In Rotterdam-Zuid ligt Neijenhuis nog tot medio 2026 vast.

In Feyenoord Onder 19 speelt ook spits Shaqueel van Persie (18), de zoon van hoofdtrainer Robin. De Stadionclub verlengde zijn contract begin dit jaar tot medio 2028.