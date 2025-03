Jan Boskamp is enthousiast: 'Van mij mag hij direct naar Feyenoord komen'

Jan Boskamp vindt Giovanni van Bronckhorst geschikt als technisch directeur van Feyenoord, zo blijkt uit Boskamp & Kleine Gijp van deze week. De clubicoon zou snel kunnen instappen, daar hij zonder club zit sinds zijn ontslag bij Besiktas in december vorig jaar.

''Van mij mag het direct'', antwoordt Boskamp als Van der Gijp junior Van Bronckhorst naar voren schuift als technisch directeur van Feyenoord. ''Maar ik denk niet dat Dennis (Te Kloese, red.) dat uit handen geeft.''

''Hij heeft het al een beetje uit handen gegeven. Er is al een technisch management van mensen die dat doen'', countert Nicky van der Gijp direct. ''Omdat ze bij Feyenoord hebben gezegd dat het niet werkt, één iemand als algemeen én technisch directeur. Dus als het goed is, is Te Kloese al geen technisch directeur meer.''

''Het sportieve gedeelte zal Te Kloese niet snel uit handen geven'', blijft Boskamp bij zijn stelling. ''Ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij is helemaal gek van het spelletje. Hij hoeft het niet uit handen te geven, want je kan niet zeggen dat hij het slecht gedaan heeft.''

''Maar als Gio belt... Dat is wel een grote meneer natuurlijk'', werpt Van der Gijp op. ''Ik geloof dat Gio niets meer gehoord heeft. Dat denk ik. Maar als je het fijne er niet van weet, moet je er ook niet over ouwehoeren'', aldus Boskamp.

''Het is wel een boegbeeld. Een nette man en een Feyenoorder'', vindt Van der Gijp het op zich geen slecht idee om Van Bronckhorst te benaderen. ''Het is een ventje van ons'', beaamt zijn gesprekspartner.

Niks meer gehoord van Feyenoord

Sportmarketeer Chris Woerts meldde maandag in Vandaag Inside dat Van Bronckhorst op gesprek is geweest bij Feyenoord voor de functie van technisch directeur. De voormalig speler en trainer van de Rotterdammers zou daarna nooit meer iets hebben vernomen van Te Kloese.

Johan Derksen denkt dat Te Kloese alle macht bij zichzelf wil houden en daarom Van Bronckhorst buiten de deur houdt. ''Terwijl met Van Bronckhorst echt iemand binnen komt. Bij Te Kloese komt er niemand binnen.''