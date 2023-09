Jadon Sancho zet Instagram-pagina op non-actief; PFA wil bemiddelen

Dinsdag, 26 september 2023 om 11:58 • Bart DHanis • Laatste update: 12:03

De Engelse spelersvakbond (PFA) gaat proberen de gemoederen bij Manchester United te bedaren. Manager Erik ten Hag ligt nog steeds overhoop met Jadon Sancho en de PFA zou graag bemiddelen in het conflict, zo meldt het Engelse The Times. De vakbond heeft al contact opgenomen met de club en Sancho zelf, maar van een echte bemiddeling is het vooralsnog niet gekomen. Sancho heeft dinsdagochtend zijn Instagram-pagina op non-actief gezet.

Maandag meldde Daily Mirror nog dat het conflict tussen Sancho en Ten Hag verder uit de hand was gelopen. De 23-jarige vleugelaanvaller trainde al een tijdje mee met de beloftes, maar werd maandag ook verbannen uit de eetzaal van het eerste elftal. De in Haaksbergen geboren oefenmeester wil Sancho best in genade aannemen, mits de Engelsman zijn excuses aanbiedt.

?? BREAKING: Jadon Sancho has deactivated his Instagram account. pic.twitter.com/Vhd5SEe0Yc — UtdXclusive (@UtdXclusive) September 26, 2023

Ten Hag nam Sancho niet op in de wedstrijdselectie voor het duel met Arsenal (3-1 verlies). Volgens de voormalig manager van onder meer Ajax en FC Utrecht had Sancho niet goed getraind. Sancho meldde zich vervolgens op social media. Via zijn Instagram-account betichtte hij Ten Hag van het verspreiden van leugens. Ten Hag wil dat Sancho zijn excuses aanbiedt voor de uitlatingen op social media.

Dinsdagavond neemt United het in de derde ronde van de Carabao Cup om 21:00 uur op tegen Crystal Palace. Gezien Sancho zijn excuses nog altijd niet heeft aangeboden, zit hij dus wederom niet bij de selectie. Afgelopen zaterdag boekte de Engelse recordkampioen zonder Sancho een 0-1 overwinning op Burnley. United staat dankzij die overwinning negende in de Premier League.