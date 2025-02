Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet, die samen ziek thuis zitten.

Ajax moest het zondag in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 winst) stellen zonder Taylor, die ziek thuiszit. Het is nog maar de vraag of de middenvelder tijdig hersteld is om donderdag te spelen in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis.

Jade Anna, de vriendin van Taylor, geeft op haar Instagram Stories een korte gezondheidsupdate. "Ken is ziek en ik werd zelf ook om 06:00 wakker met 40,5 graden koorts... Happy monday!"

Een supporter van Ajax stuurde Jade Anna daarop een persoonlijk berichtje. "Jij maakt me niet zo uit, maar Ken moet donderdag voetballen. Hopen dat-ie dan beter is."

Jade Anna kan wel lachen om het berichtje. "Voetbalsupporters are different", schrijft ze.