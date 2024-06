Jack van Gelder reageert live op oproepen Zirkzee en vreest voor spoedig nieuws

Jack van Gelder vreest voor het afhaken van Brian Brobbey, zo maakt hij duidelijk in het programma De Oranjezomer van SBS 6. Tijdens de uitzending wordt bekend dat bondscoach Ronald Koeman Joshua Zirkzee alsnog heeft opgeroepen voor de selectie van Oranje voor het EK en dat betekent volgens de journalist slecht nieuws voor de Brobbey.

Brobbey moest de ochtendtraining van het Nederlands elftal in Wolfsburg woensdag vroegtijdig verlaten. Uit een MRI-scan bleek dat hij ‘slechts’ last had van een stijve hamstring, maar Koeman lijkt de blessure toch niet te vertrouwen: Zirkzee werd opgeroepen.

Van Gelder vindt de keuze van Koeman terecht. “We hadden het er net al over voor de uitzending. Dat is de enige speler die je erbij moet halen. Luuk de Jong is fantastisch, maar dat is een heel ander soort speler.”

“Hij is nog nooit geselecteerd voor het Nederlands elftal en hij is nu dus de aangewezen man.” Dat is voor Van Gelder overigens niet alleen maar goed nieuws. “Ik vermoed en denk dat Brobbey binnenkort gaat afvallen.”

“Als je nu al last hebt van een verstijfde hamstring, dan kan dat niet goed gaan. Hij is een heel explosieve voetballer, dus het zou buitengewoon vervelend zijn.”

“Maar neem van mij - ik hoop dat dit de laatste blessure is voor het Nederlands elftal - aan dat er bij alle landen nog hele gekke blessures aankomen tijdens het toernooi”, aldus Van Gelder.

Het is nog onduidelijk wanneer Zirkzee precies zal aansluiten bij de training van Oranje. Donderdag landt de spits in ieder geval in Wolfsburg om zich bij de groep te voegen. Zirkzee was nog op vakantie in de Verenigde Staten.

