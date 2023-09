Ivanusec moet zeker vier wedstrijden toekijken door blessure en mist Klassieker

Woensdag, 20 september 2023 om 18:52 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:59

Luka Ivanusec zal waarschijnlijk vier wedstrijden moeten toekijken bij Feyenoord. De buitenspeler moest dinsdag noodgedwongen vroegtijdig het veld van De Kuip verlaten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Celtic (2-0). 1908.nl meldt woensdag dat Ivanusec geen botbreuk heeft opgelopen, wat gezien kan worden als positief nieuws voor Feyenoord. Wel zal hij enkele weken uit de roulatie zijn, daar hij zijn enkelband verrekt heeft.

De Kroaat klapte dinsdagavond zijn enkel dubbel en moest het veld per brancard verlaten. Hij had zichtbaar veel last van de kwetsuur en hield zijn handen voor zijn gezicht, terwijl het medische team hem van het veld droeg. Het was de enige grote smet op een verder succesvolle avond voor Feyenoord, dat mede dankzij twee rode kaarten voor de Schotten een relatief gemakkelijke wedstrijd speelde tegen Celtic.

Na afloop van het eerste Champions League-groepsduel van de Rotterdammers verscheen trainer Arne Slot voor de camera en ging hij in op de blessure van zijn nieuwe pupil. “Hoe ernstig de blessure precies is, weet ik niet", zei Slot voor de camera van RTL 7. "Maar als die enkel gelijk dik wordt, dan heb ik niet de illusie dat hij zondag (tegen Ajax, red.) kan spelen."

Die verwachting komt nu uit. De vleugelspits heeft inmiddels een MRI-scan ondergaan en die heeft uitgewezen dat Ivanusec enkele weken niet inzetbaar zal zijn. Hij zal volgens 1908.nl daardoor de wedstrijden tegen Ajax, Go Ahead Eagles, Atlético Madrid en PEC Zwolle aan zich voorbij moeten laten gaan. Ivanusec kwam tot dusver drie keer in actie namens de regerend landskampioen, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.



