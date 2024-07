Italië verslaat dappere Albanezen en lijkt klaar voor kraker tegen Spanje

Italië heeft zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland winnend afgesloten. De regerend Europees kampioen keek tegen Albanië binnen een minuut tegen een achterstand aan, maar won alsnog met 2-1. De Italianen staan nu in punten (drie) gelijk met Spanje, de opponent van donderdag die eerder op de dag met 3-0 zegevierde tegen Kroatië.

Albanië schreef geschiedenis in de eerste groepswedstrijd op dit EK. Het land zocht direct na de aftrap tegen Italië de aanval en wist al na 22 seconden de score te openen. Nooit eerder werd er zo snel gescoord op een EK.

Een diepe bal van de Albanezen leverde in eerste instantie niets op, daar de bal over de zijlijn verdween. Federico Dimarco mocht een ingooi nemen en nam die dusdanig dramatisch, dat Nedim Bajrami, in Italië spelend voor Sassuolo, de bal keihard in de kruising kon werken na 22 seconden spelen.

Italië wilde de dramatische start zo snel mogelijk wegpoetsen en slaagde na elf minuten spelen in Dortmund in die missie. Een indraaiende voorzet van Lorenzo Pellegrini vanaf links werd bij de tweede paal op resolute wijze binnengekopt door Alessandro Bastoni. Voor de centrumverdediger was het pas zijn tweede interlanddoelpunt.

De Europees kampioen van 2021 rook bloed en Albanië moest steeds verder achteruit. Het was uiteindelijk Nicolò Barella die na ruim een kwartier spelen, en vanuit de tweede lijn, de 2-1 tegen de touwen knalde. De comeback van de Italianen was dus binnen tien minuten compleet. Het zorgde voor teleurstelling bij de Albanese fans op de tribune, een groot verschil met de vreugde na de razendsnelle 0-1.

Italië had tot het rustsignaal de controle en baalde toen Davide Frattesi na ruim een halfuur spelen van dichtbij de paal raakte. Pellegrini kopte net voor rust net naast, waardoor de Albanezen konden blijven hopen op een goed resultaat. Daarvoor was uiteraard wel een betere tweede helft nodig.

Kort na rust was er ophef rondom Riccardo Calafiori. De Italiaanse verdediger zou een slaande beweging hebben gemaakt richting Armando Broja. Na een check bij de VAR kreeg Calafiori een gele kaart van arbiter Felix Zwayer. Broja en Ylber Ramadani werden vanwege protesteren eveneens op de bon geslingerd.

Albanië had nog een vrije trap tegoed na de overtreding van Calafiori op Broja, maar daar kwam niets uit. De ploeg van bondscoach Sylvinho gaf zich niet gewonnen, maar Italië had de controle en toonde zich gevaarlijker in aanvallend opzicht. De 3-1 bleef echter uit, waardoor het spannend bleef in het Signal Iduna Park.

De slotfase leverde geen verandering meer op in de stand, al was invaller Rey Manaj nog dicht bij een grote stunt. Zijn inzet vanaf rechts vloog over de uitkomende Gianluigi Donnarumma in, maar ging voor het doel langs. Kort daarna lag het spel even stil vanwege een veldbetreder vanuit het publiek in Dortmund.

Het Italiaanse kamp kon dus juichen na het laatste fluitsignaal in het Signal Iduna Park. Donderdag wacht de kraker tegen Spanje. De spelers van Albanië bedankten de trouwe en luidruchtige fans en focussen zich vanaf nu op het duel met Kroatië van woensdag.

