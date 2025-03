Lange tijd leek het er zaterdagavond niet op dat AC Milan in eigen huis drie punten zou bijschrijven in het duel met promovendus Como, maar toen stond Tijjani Reijnders op. Aan de hand van de naar het Nederlands elftal vertrekkende middenvelder boog de gevallen Italiaanse grootmacht een achterstand om in een zege: 2-1. De landelijke sportmedia zijn eensgezind over het optreden van Reijnders.

Milan zocht de kleedkamers op met een terechte 0-1 achterstand. De thee deed de voormalig AZ-middenvelder zichtbaar goed, want met een assist en een doelpunt zette hij het duel vrijwel eigenhandig op zijn kop.

“Como speelde, Milan won”, beschrijft Calciomercato het wedstrijdbeeld in het San Siro. “De kwaliteiten van de individuele spelers overtreffen het karakter van het collectief.” Daarmee doelt het medium op uitblinkers Christian Pulisic en Reijnders, ‘the usual suspects’. “Reijnders, de vliegende Hollander, slaagde erin Milan voor een ineenstorting te behoeden.”

Ook Corriere della Sera zag een hoofdrol voor de Oranje-international. “Hij was eindelijk weer op dreef en deed dan met een Oscar-waardig optreden.” De krant voorziet en lastige missie voor Milan om Reijnders te behouden.

“In de zomer begint de aanval van grote Europese teams, met de Premier League als aanjager. De nieuwe sportief directeur zal er goed aan doen om Reijnders, een van de beste aankoop van de laatste jaren, te behouden.”

La Gazzetta dello Sport dicht de man die onlangs zijn contract verlengde tot de zomer van 2030 op een voetbalveld meer kansen toe dan in de kroeg. “De snor kan, verrassend genoeg, de redding zijn op een zaterdagavond.”

“In een discotheek werkt het misschien niet, maar in San Siro zeker wel, want Tijjani Reijnders, een man met stijl in zijn voeten en zijn uiterlijk, draait Milan - Como om met een assist en een doelpunt”, klinkt het vol lof. “Een superieure speler, die de treurnis van dit wankelende Milan niet verdient.”