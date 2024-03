Is Pepijn Lijnders echt een optie voor hoofdtrainerschap bij Ajax? ‘Calma peeps’

Voetbal International meldde woensdag dat Pepijn Lijnders in beeld is om komend seizoen hoofdtrainer van Ajax te worden. Fabrizio Romano bevestigde vervolgens dat de 41-jarige manager op een shortlist staat. Klerry Hunstra, beter bekend als Hamstelaar, schrijft echter op X dat de kans niet groot is dat de huidige assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool in Amsterdam aan de slag gaat.

Algemeen directeur Alex Kroes staat in de komende maanden voor de zware taak om bij Ajax een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. VI zette woensdag acht potentiële Nederlandse trainers op een rij, aangezien daar de voorkeur naar uit lijkt te gaan.

Een van de genoemde namen was Lijnders, die momenteel nog als rechterhand van Klopp fungeert bij Liverpool. De Duitse succesmanager vertrekt na dit seizoen bij the Reds. Lijnders trekt dan eveneens de deur op Anfield achter zich dicht.

Clubwatcher Bart Sanders berichtte eind vorige maand dat Ajax, in de persoon van Jan van Halst, al gesprekken heeft gevoerd met Lijnders. De interim-directeur zou hoogstpersoonlijk Het Kanaal over gereisd zijn om de assistent van Klopp warm te maken voor een overstap.

Volgens VI is Lijnders ook daadwerkelijk een ‘serieuze kandidaat’. Nadat Romano woensdag bevestigde dat de Nederlandse trainer op een shortlist van Ajax staat, besloot Klerry Hunstra te reageren onder het bericht van de transfermarktexpert. “Calma peeps”, reageerde hij op X met een lachende emoji. “De kans is juist niet groot dat Lijnders de nieuwe trainer van Ajax wordt.”

Klerry Hunstra maakte in de zomer van 2022 naam voor zichzelf op Twitter als transfergoeroe onder het pseudoniem Gerjan Hamstelaar. In januari van dit jaar stelde hij Ajax-supporters nog gerust toen Jordan Henderson nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overgang naar Juventus, waarna de ervaren middenvelder alsnog naar Ajax vertrok.

De 41-jarige Lijnders begon zijn trainerscarrière als techniektrainer bij PSV, waar hij tussen 2003 en 2007 werkzaam was. Vervolgens vervulde hij die rol tussen 2008 en 2014 bij FC Porto, waarna de kans van zijn leven op zijn pad kwam. Het grote Liverpool klopte die zomer op de deur.

Na een jaar als techniektrainer van Liverpool Onder 18 werd Lijnders na de aanstelling van Klopp overgeheveld naar de hoofdmacht, waarin hij de Duitse manager zou gaan assisteren. Na drie seizoenen bij het eerste elftal van Liverpool kreeg Lijnders de kans op eigen benen te staan, als hoofdtrainer van NEC.

In Nijmegen duurde het dienstverband slechts een half jaar, waarna Lijnders terugkeerde in de staf van Klopp, die hem maar wat graag weer in de armen sloot. Gedurende zijn tweede termijn als assistent-trainer bij the Reds beleefde Lijnders grote successen. Zo won Liverpool onder meer de Champions League (2018/19) en Premier League (2019/20).

