Is Brian Brobbey ook zaterdag weer goud waard voor opgeleefd Ajax?

Ajax is mede dankzij de goals van Brian Brobbey bezig aan een heuse opmars in de Eredivisie. De aanvaller kan zaterdagavond weer belangrijk zijn, als Heracles Almelo op bezoek komt in Amsterdam. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur.

Brobbey scoorde vorige week tweemaal tegen RKC Waalwijk (4-1 winst). De spits had zijn allereerste hattrick kunnen maken, ware het niet dat zijn strafschop werd gekeerd door Etienne Vaessen. Desondanks staat Brobbey op elf goals in de Eredivisie en nadert hij rap de top drie van het topscorersklassement.

Zie jij Brian Brobbey de score openen tegen Heracles Almelo? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Amsterdam een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Ajax - Heracles Almelo is dit een speciale odd voor de openingsgoal van Bakayoko. De reguliere quotering is 4.20. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 5.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Brian Brobbey de score openen tegen Heracles Almelo? Ja Nee Stem Zie jij Brian Brobbey de score openen tegen Heracles Almelo? Ja 71% Nee 29% Totaal aantal stemmen: 14 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties